水着キャラが勢揃いの限定イベント「BEAUTY ON DUTY」を開催！新コスチュームや、音ゲー風のミニゲームも！

株式会社 NEOWIZゲームオン

株式会社NEOWIZ （本社：韓国 京畿道城南市、共同代表：金 承徹（キム・スンチョル）/蠔 泰根（ベ・テグン）)は、スマートフォン向けRPG『ブラウンダスト２』において、本日2025年8月14日（木）から、夏のシーズンイベント「BEAUTY ON DUTY」（ビューティー オン デューティ）を実施します。

◆夏のシーズンイベント「BEAUTY ON DUTY」 2025年8月28日(木)メンテナンスまで

今回の夏のシーズンイベント「BEAUTY ON DUTY」では、露出管理局の騒動で想定通り終了できなかった「ビキニ大会」、その優勝賞品の高価な宝石「ヘラの花火」を巡る物語になります。

高価な宝石を手に入れるために大会に飛び込むシェラザードとテレーゼ、そこにマフィアを追って登場する、メイドビキニ姿のルヴィア。水着キャラクターが勢揃いして、真夏の物語を展開していきます。

シーズンイベントは期間限定で実施され、ストーリーの閲覧、チャレンジ戦闘、PVEコンテンツのモンスターチェイサーなど、複数のコンテンツをお楽しみいただけます。イベント商店では、報酬として得た「日焼けオイル」とアイテムを交換することができます。

◆コスチューム「ビキニエージェント シルヴィア」ピックアップ など

夏のシーズンイベント「BEAUTY ON DUTY」夏のシーズンイベント「BEAUTY ON DUTY」ストーリー夏のシーズンイベント「BEAUTY ON DUTY」ストーリー

新コスチューム「ビキニエージェント シルヴィア」と専用装備「プリミュラン」がピックアップ対象となります[2025年8月28日(木)メンテナンスまで]。

その他、「プールパーティ シェラザード」と専用装備が【復刻】ピックアップで登場[2025年9月11日(木)メンテナンスまで]、「ビーチの天使 テレーゼ」コスチュームの外見を変更できるプレステージスキンが実装されます。

◆ミニゲーム「Slap! Slap! Pop!」、ビキニエージェント シルヴィア」が絆の客に

ビキニエージェント シルヴィア

『ブラウンダスト2』には多彩なミニゲームを楽しめる「アーケード」コーナーがあります。その中に、音楽に合わせて落下するノーツをタッチするリズムアクションミニゲーム「Slap! Slap! Pop!」を実装します。

また、自身が経営するダイナーで女性キャラとコミュニケーションを楽しめる「グルピィ・ダイナー」に「ビキニエージェント シルヴィア」が絆の客として登場します。

◆お得なキャンペーン

ミニゲーム「Slap! Slap! Pop!」ミニゲーム「Slap! Slap! Pop!」

・100 Days of Summer Splash ログインイベントV [2025年8月28日(木)メンテナンスまで]

・100 Days of Summer Splash成長サポート30日ログインイベント [2025年9月25日(木)メンテナンスまで]

・100 Days of Summer Splashスペシャルシーズンパス [2025年8月28日(木)メンテナンスまで]

など





◆ブラウンダスト2 GooglePlay(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.neowizgames.game.browndust2&hl=ja)

◆ブラウンダスト2 AppStore (https://apps.apple.com/jp/app/browndust2-adventure-rpg/id6450099588)

『ブラウンダスト２』公式サイト(https://www.browndust2.com)



『ブラウンダスト２』 日本向け公式X（旧Twitter）

@BROWNDUST2_JP(https://x.com/BROWNDUST2_JP)



『ブラウンダスト2』 コピーライト表記

(C) NEOWIZ & GAMFS N inc. All rights reserved.