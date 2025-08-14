ぺこぱも唸った！確定申告の新しいスタイルをご提案します

株式会社オルバイ

株式会社オルバイ（神奈川県横浜市、以下 当社 ）代表取締役の小西大貴が、

企業のトップ自らがビジネスをプレゼンテーションするテレビ埼玉のビジネスバラエティ番組

『BOSSのプレゼン 2nd period』に出演したことをお知らせいたします。

番組内では、小西が株式会社オルバイが提供する「無料の会計ソフト」がもたらす未来について熱弁を振るい、MCのぺこぱ社と無事成約に至りました。

総ダウンロード数は2万を突破し、多くのフリーランス様に高評価を頂いております。

■BOSSのプレゼン 2nd period 番組概要

「BOSSのプレゼン 2nd period」は企業のBOSS自らが自社のビジネスをプレゼン！どのような課題をどのように解決してくれるのか？BOSSによる魂のプレゼンテーションでぺこぱ社から成約を狙う！変化の激しいこの世の中でBOSSがどのような展望を描き、どのように導いていくのかなど、BOSSの本音も見られる新感覚ビジネスバラエティ番組。

■株式会社オルバイ 小西大貴 出演回について

今回の放送では、当社の代表取締役である小西大貴が、

確定申告にかかる“750分”という時間と、15万円とも言われる税理士費用をゼロに近づける新しい選択肢を熱弁いたします。

レシートをカメラで撮影すれば、アプリが自動で経費を分類・計算し、確定申告の書類まで生成。

“税理士いらず”で、しかも完全無料という夢のような仕組み！

税金というコストを支払うために、さらにコストをかけて申告をしないといけないという苦行を0に。

今の時代にあった確定申告スタイルを提示するのが、オルバイの新提案です！

App StoreもしくはiOS(https://apps.apple.com/jp/app/id6738039427)：https://apps.apple.com/jp/app/id6738039427(https://apps.apple.com/jp/app/id6738039427)

Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.allby.app(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.allby.app)

■放送・配信概要

番組名：『BOSSのプレゼン 2nd period』

出演者：ぺこぱ(シュウペイ・松陰寺太勇)、株式会社HUUK代表取締役 川瀬翔、株式会社オルバイ代表取締役 小西大貴

放送日時：2025年8月2日(土) 24:00～24:30

放送局：テレビ埼玉番組公式

HP：株式会社オルバイ - 「ボスのプレゼン」公式ページ(https://bosspre.analogpr.co.jp/archives/1211/)

TVer見逃し配信：BOSSによる魂のプレゼン！果たして商談は成立するのか？ | TVer(https://tver.jp/episodes/ep2xhmwks8)

【当社代表コメント】

代表取締役 小西大貴

この度、『BOSSのプレゼン 2nd period』という素晴らしい番組に出演させていただく機会をいただき、大変光栄に存じます。

私たちが目指しているのは、個人事業主やフリーランス、副業に取り組むすべての方が、無理なく・迷わず・効率的に経理業務を行える環境を整えることです。

確定申告や帳簿付け、レシート整理──多くの個人事業主・フリーランスは、本来の仕事や家族との時間を削り、「税金のための作業」に追われています。

数字が苦手でも、知識がなくても、働く限り避けられない義務。

それが毎年、膨大な時間とエネルギーを奪っているのです。私はこの“税金に人生を奪われる時代”を終わらせたい。

”誰もがスマホ一つで、簡単・安心に申告できる世界”

そんな世界をつくることで、無駄な時間や手間を減らし、より多くの方が本業に集中できる社会を実現したいと考えています。

ぜひ、無料で使い倒して頂き、オルバイ申告を通じて、少しでも安心と効率を感じていただけたら嬉しい限りです。

少しの疑問や不安があれば、公式LINEからお気軽にご相談ください。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=DGPiPKJDMI0 ][動画2: https://www.youtube.com/watch?v=sWRqltE7fas ]

■株式会社オルバイについて

株式会社オルバイの社名の由来は、all by（常に傍にある）とおるばい！（熊本弁でそこにいるよ）からきています。

「個人事業主の活躍の場を広げ、経済の発展に寄与する」をミッションに、個人事業主の常に傍にいるパートナーを目指しています。

個人事業主のビジネスにとって必要不可欠な機能を順次展開していきます。

【会社概要】

社名：株式会社オルバイ

本社所在地：神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-2-4ダイカンプラザ 307

代表取締役：小西 大貴

資本金：8,000万円

HP： https://allby.jp/company

アプリ詳細：https://allby.jp/lp

お問い合わせ：info@allby.online