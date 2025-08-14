【10Gでデバイスのパフォーマンスを最大限に】Omadaアンマネージスイッチ「DS108X」8月14日（木）発売

ティーピーリンクジャパン株式会社

TP-Link Systems Inc.（所在：米国）の日本支社である※、ティーピーリンクジャパン株式会社（所在：千代田区外神田／以下TP-Link）は、Omada 10Gポート×8アンマネージスイッチ「DS108X」の国内向け販売を、本日2025年8月14日（木）に開始しました。

「DS108X」は、10G対応ポート×8を搭載したアンマネージスイッチです。設定不要のプラグ＆プレイに対応し、10G NASやゲーミングPC、Wi-Fi 7アクセスポイントなどと接続するだけで、高速かつ安定した通信をすぐに構築可能。静音性に優れたファンレス設計となっているため、ホームからビジネスまで幅広いシーンで快適な10Gネットワークを実現します。

「DS108X」製品ページはこちら(https://www.tp-link.com/jp/home-networking/soho-switch/ds108x/)

■Omada 10Gポート×8アンマネージスイッチ「DS108X」

想定販売価格：税込46,900円

<製品情報>

・インターフェース： 100Mbps/1Gbps/2.5Gbps/5Gbps/10Gbpsポート×8

・寸法：294×180×44mm

・電源：100～240VAC・50/60Hz・0.8A

・最大消費電力：31.2W

・スイッチング容量：160Gbps

・保証期間：5年

<製品スペック>

・10Gbpsポート×8搭載：最大160Gbpsのスイッチング容量

・Auto-Negotiation機能：5つ（100Mbps/1G/2.5G/5G/10G）の接続スピードに対応し最適なパフォーマンスを提供

・プラグ&プレイ：設定や集中管理不要で利用可能*1

・静音設計：ファンレス設計で消費電力を抑えつつ静音動作を実現

*1：OmadaアンマネージスイッチはOmada SDN集中管理に対応していません。

【「DS108X」の特徴】

■≪手軽に10G導入≫高速ネットワークをもっと身近に

「DS108X」は、10Gbps対応ポートを8基備えたアンマネージスイッチです。コントローラーや複雑な設定は一切不要で、電源を入れて機器を接続すればすぐに利用可能。ビジネスネットワークだけでなく高帯域を必要とするホームネットワーク環境にも、シンプルな手順で10Gの高速通信を導入できます。

■さまざまなシナリオに最適

■冷却＆静音設計

「DS108X」は、上部と両側面に冷却孔を備えた高品質の金属製筐体を採用し、効率的な放熱を実現します。ファンレス設計により消費電力とノイズが低減されるため、ノイズに敏感な環境に最適です。

【世界No.1シェア！高品質無線LANルーターのTP-Link】

TP-Linkは、世界170か国以上で12億人以上のエンドユーザーにネットワーク製品を提供している、世界No.1プロバイダーです。*1 現在、イギリス、ドイツ、日本等、世界42か所に現地法人を構えています。

*1：2024年第3四半期IDC調べ

徹底した研究開発、効率的な生産体制、そして厳しい品質管理によって、TP-Linkはネットワーキング製品の分野において、多くの賞を受賞しています。また各国の技適マークを取得しており*2、高性能で安心してご利用いただける製品を提供しています。

*2：TELEC取得済み、RoHS指令対応

【会社概要】

社名：ティーピーリンクジャパン株式会社（英語名：TP-Link Japan Inc.）

所在地：東京都千代田区外神田三丁目12番8号 住友不動産秋葉原ビル9階

コーポレートサイト：https://www.tp-link.com/

※TP-Linkグループ (TP-Link(R)) は、2024年に米国カリフォルニア州アーバインへ本社を移転しました。