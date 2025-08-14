【導入事例公開】自立型EDR「SentinelOne」でセキュリティ運用の“負担”を軽減し、情シス業務の効率化を実現（株式会社エーアイ様）

株式会社網屋

サイバーセキュリティサービスを提供する株式会社網屋（東京都中央区／以下、網屋／東証グロース：4258）は、株式会社エーアイ（東京都文京区／以下、エーアイ）に対し、自立型EDR「SentinelOne」を提供いたしました。これによりエーアイは、セキュリティ運用の負担を軽減し、情シス業務の効率化とセキュリティ強化の両立を実現いたしました。

▼本事例記事のサマリ

抱えていた課題

・従来のウイルス対策では誤検知やアップデート対応に手間がかかり、情シスの運用負荷が大きかった

・従来型のアンチウイルス製品では防ぎきれない高度な攻撃が増えていることに不安を感じていた

・セキュリティアラートの判断を情シス内だけで対応しており、対応遅れや見落としのリスクがあった

導入の効果

・AIによる自動対応で、夜間・休日を含む迅速な初動対応を実現

・高精度な検知・防御機能により、進化する攻撃への備えを強化

・専門家による運用サービスで、セキュリティ対応の負担を大幅に軽減

・セキュリティ監査や顧客からの調達基準への対応強化

導入事例はこちら :https://www.amiya.co.jp/case/sentinelone/20066/

導入背景

AI音声関連技術を軸に、統合型CRMソリューションの導入など、多様なソリューションを展開するエーアイでは、社内のIT環境を少数精鋭の体制で運用されてきました。

長年にわたり、従来型のアンチウイルス製品を用いて社内PCのセキュリティ対策を実施していましたが、近年は誤検知による業務ファイルの遮断や複雑なアップデート対応、OSバージョン更新への対応遅延などが運用上の大きな負担となっていました。加えて、従来型のアンチウイルス製品では防御が難しい新たな攻撃が増えてきたことにも不安を感じており、より高度な対策の必要性を感じていたといいます。

そこでエーアイが着目したのが、自立型EDR「SentinelOne」でした。

AIによる自動対応で、夜間や休日を含む時間帯でもセキュリティアラートに迅速かつ的確に対処できる点、そして網屋の運用サービスを活用することで、専門家の知見を取り入れた効率的な運用を実現できる点が、導入の決め手となりました。

本導入事例では、エーアイが抱えていた課題や「SentinelOne」の導入経緯、運用サービスの活用による変化などを、詳しくご紹介しています。

ご担当者様のコメント

「SentinelOneの導入によって、これまで手間がかかっていたセキュリティアラートへの対応が格段に楽になりました。AIによる自動対応や、網屋さんの運用支援のおかげで、限られたリソースの中でも安定したセキュリティ運用が実現できています。今後は、業務の効率化に加えて、対外的な信頼性の強化にも活用していければと考えています。」

導入事例はこちら :https://www.amiya.co.jp/case/sentinelone/20066/

「SentinelOne」とは

SentinelOneは、AIがサイバー攻撃の被害を最小限に抑える自立型EDR(※)です。

AIによる自動対応で脅威の検知・無効化から修復まで即時完了。世界最高峰の保護・検知能力を有しており、高度化したサイバー攻撃の脅威から徹底防御します。

また、網屋が提供する「SentinelOne運用サービス」を活用することで、AIによる自動監視に加え、アナリストの知見を活かした運用支援により、セキュリティリスクの低減と運用負荷の軽減を同時に実現できます。

※EDR（Endpoint Detection and Response）とは、PCやサーバーなどのエンドポイントを監視し、ランサムウェアやマルウェアなどの脅威を検知・対処するセキュリティソリューションです。攻撃の兆候を分析し、早期対応を可能にします。

サービス詳細はこちら :https://www.amiya.co.jp/solutions/secserv/sentinelone/

株式会社網屋について

『自動化で、誰もが安全を享受できる社会へ』。網屋は、セキュリティ製品・サービスの企画から販売までをワンストップで手掛ける、日本で数少ないサイバーセキュリティ企業です。AIテクノロジーやクラウドネットワークなどの独自技術による「セキュリティの自動化」を軸に、コンサルティングや構築、運用、教育まで、組織のセキュリティ対策を包括的に支援。すべての人がサイバー攻撃のターゲットとなる時代に、すべての人が高水準のセキュリティを受けられる社会を実現します。

網屋公式サイトはこちら :https://www.amiya.co.jp/

