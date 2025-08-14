日本リミニストリート株式会社

すでにサントリーは、Rimini Support(TM) for Oracleによって専門知識と迅速な対応のメリットを享受しており、今回、既存のOracleシステムを基盤とした新しい顧客エンゲージメントプラットフォームを迅速かつ高付加価値で立ち上げるためRimini Consult(TM)を採用しました

（米国ラスベガス - 2025年8月13日） - エンタープライズソフトウェアのサポート、イノベーションソリューションをエンドツーエンドで提供するグローバル企業であり、Oracle、SAP、VMwareソフトウェアに対する第三者保守サービスの主要なプロバイダーであるRimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)は、世界的な飲料・食品メーカーであるサントリーが、ヘルスケア業界への戦略的拡大の一環として、サントリーウエルネスの会員向けのモバイルアプリケーション、Comadoの立ち上げを加速させるため、Rimini Consultを採用したことを発表しました。

すでにOracle Database、Oracle Technology、HyperionなどのOracleシステムでRimini Supportの専門知識とコスト削減のメリットを享受しているサントリーは、Oracleシステムを基盤とした新しい顧客エンゲージメントプラットフォームの開発のために、リミニストリートのプロフェッショナルサービスチームを採用しました。

「リミニストリートと複数のサービスで提携する利点は、当社のシステムに関する深い知識を持ち、その潜在能力を最大限に引き出す方法を理解していることです。」とサントリーグループのIT部門であるサントリーシステムテクノロジーのスペシャリストを務める山下拓朗氏は語ります。「サポート面での優れた実績から、この戦略的プロジェクトの立ち上げを支援してくれると確信していました。そして、リミニストリートは素晴らしい成果を上げてくれました。」

サポートから戦略まで、サントリーは信頼のおける実績あるサポートプロバイダーとしてリミニストリートを採用

2021年、サントリーは、Oracle製品のすべての保守をベンダーサポートからリミニストリートに切り替えるという戦略的な経営判断を下し、これにより年間50%の大幅な料金削減を実現しました。リミニストリートのエンジニアリングチームの質の高いケアと技術的知識により、サントリーはさらに効率性を高めることができ、ITチームはシステムの稼働維持からより価値の高いプロジェクトに集中できるようになりました。

健康産業への関心と投資が拡大する中、サントリーは、人々の健康促進をサポートする革新的な取り組みを急速に展開しており、その1つが、サントリーウエルネスの会員向けの新しいモバイルアプリケーション、Comadoです。このアプリの実現には、複数の環境、Oracle Databaseの専門知識、そしてシームレスな実行が必要でした。

山下氏は、次のように述べています。「当時戦略的な複数のアプリ開発が立ち上がり、実現のために連携先となる既存システムの開発環境の増築が必須でした。すでに社内のITチームは、他の優先プロジェクトに取り組んでおり、社内のリソースには余裕がありませんでした。さらに、取締役会からアプリを4か月以内にリリースするよう求められており、非常に厳しい状況に置かれていたので、私たちはプロジェクトの初期段階からリミニストリートに相談しました。技術的な知識だけでなく、プロジェクトを期限内に完遂するために必要な人材リソースの確保もサポートしてもらうためです。リミニストリートのおかげで、私たちは今回の重要なプロジェクトに集中する余裕を持つことができました。」

リミニストリートの、エンジニアチームとプロフェッショナルサービスチームは、迅速に追加の開発・QAサーバーを導入し、4か月の間に3つの新たな開発環境を構築しました。その間も、サントリーのOracleシステムは安定性とセキュリティを保ち続けました。

「ほとんどのコンサルティング企業は、自分たちのスケジュールを提示してきます。しかし、リミニストリートは、私たちのスケジュールを尋ねてきました。」山下氏は続けます。「このプロジェクトは非常に厳しい条件下で進める必要がありましたが、リミニストリートは常に密接に連携し、全工程で私たちのニーズに応えてくれました。その結果、品質を維持しつつ、追加の製品購入なしで、アプリを予定通りにリリースすることができました。」

Rimini Consultのシニア・バイスプレジデント兼ゼネラルマネージャーである Bill Carslayは、次のように述べています。「サントリーは、当社のクライアントによく見られる状況に直面していました。つまり、限られたリソースで迅速かつ完璧に業務を遂行する必要があったのです。多くのコンサルティングサービスプロバイダーは、限定的なソリューションを提供したり、追加サービスを売ることに重点を置いたりしています。そしてその結果、顧客は本来の業務成果を達成するために必要以上の投資を強いられることになります。しかしRimini Consultは、最小限の作業で適正なコストに抑え、最大限の顧客成果を達成するという全体的なアプローチで、顧客のニーズに応えています。」

今回の取り組みを通じて、サントリーは自社アプリのリリースを実現しただけでなく、成長するウェルネス市場での地位も向上させました。山下氏は、次のように述べています。「もし何か困っているプロジェクトがある場合は、リミニストリートの専門家に相談することをお勧めします。」

サントリーが、リミニストリートのサポートとコンサルティングの強力な組み合わせによって得たメリットについて、詳しくはこちらをご覧ください。

リミニストリートについて

ラッセル 2000(R) カンパニーであるリミニストリート（Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)）は、エンドツーエンドのエンタープライズソフトウェアサポート、イノベーションソリューションのグローバルプロバイダーであり、Oracle、SAP、VMwareのソフトウェア製品に対する第三者保守サービスにおいて業界をリードする企業でもあります。リミニストリートは、エンタープライズアプリケーション、データベース、テクノロジーソフトウェアの実行、管理、サポート、カスタマイズ、設定、接続、保護、監視、最適化を行う統合ソリューションの包括的なポートフォリオを提供しています。Fortune Global 100、Fortune 500、中堅企業、公共機関、政府系組織などの数千件の顧客が、リミニストリートを、業務遂行に必要不可欠な、信頼できる実績あるエンタープライズソフトウェアソリューションプロバイダーとして採用し、その結果、より優れた運用成果を達成し、数十億ドルのコスト削減を実現し、AIやその他のイノベーション投資に資金を振り向けています。

詳細は、https://www.riministreet.com/jp/、をご覧ください。またX、Facebook、Instagram、LinkedInでのフォローもお待ちしております。

