残り7日！録音・文字起こし・要約をワンタッチで完結する次世代AIボイスレコーダー「HiDock P1 & P1 mini」Makuake先行販売中＆二子玉川 蔦屋家電＋で体験展示も実施中

Sugr Technology Hong Kong Limited

オーディオハードウェア企業Sugr Technology Hong Kong Limited社（2014年香港設立、代表取締役：宋少鹏）は、ChatGPT連携に対応した次世代AIボイスレコーダー「HiDock（ハイドック）P1 & P1 mini」を、応援購入サイト Makuake にて先行予約販売中です。

本プロジェクトは開始以来、多くの反響をいただき、応援総額73,335,460円を突破しました（8月14日現在時間）。プロジェクト終了まで残り7日を迎え、ますます注目を集めています。

「HiDock P1 & P1 mini」プロジェクトページ：

https://www.makuake.com/project/hidock_p1/

＊2025年8月21日（木）22時まで Makuake限定価格にて予約販売中。

■ HiDock P1 & P1 mini について

「録る・まとめる・残す」をスマートにする次世代AIボイスレコーダーです。

録音、文字起こし、要約までワンストップで行えるため、会議・インタビュー・学習まで幅広く活用可能です。

■ 製品の特徴

・イヤホンをつけたまま録音OK

独自技術BlueCatch(TM)により、周囲に音を漏らさずスムーズに収録可能。

・ChatGPT連携で議事録を自動作成

75言語に対応し、録音後は要約までワンタッチで完了。

・ノイズに強い2マイク設計

双方向ノイズキャンセリング搭載で、騒がしい環境でもクリアな音質を実現。

・文字起こしは生涯無料＆18カ月保証付き

ランニングコストを気にせず長く安心して利用可能。

■ 店頭展示情報

現在、二子玉川の 「蔦屋家電＋（プラス）」 にて、HiDock P1 & P1 mini を展示中です（事前申込不要）。

製品を実際に手に取り、操作感やサイズ感をご確認いただけます。

【 蔦屋家電+＋（プラス）】

所在地：〒158-0094 東京都世田谷区玉川1丁目14番1号

二子玉川ライズ S.C. テラスマーケット 二子玉川 蔦屋家電1F

開催日時：2025年8月7日（木）～9月5日（金）

営業時間：10:00～20:00

定休日：年中無休（元日を除く）

申込：事前申込不要

■ プロジェクト終了まで残り7日！

Makuakeでの先行予約販売は、8月21日（木）22:00までです。

次世代AIボイスレコーダーを手に入れるチャンスをお見逃しなく。

◼HiDockについて

HiDockは2022年に設立された、オーディオハードウェアの開発から始まったブランドです。私たちは、音声データをより活用しやすく、編集しやすいものにすることを目指し、AIテクノロジーとスマートな人間工学的デザインを融合させ、革新的なボイスレコーダーの開発に取り組んでいます。

◼ 日本におけるマーケティングパートナーMadspace Japan社について

MadSpace Japan社は、2010年に設立された電子製品販売会社です。「世界の消費者に先端の消費型電子製品を提供し、人々の生活と仕事をより便利に、より面白くする」をモットーとして日々活動しております。

【本件に関するお問い合わせ】

担当：Steve（広報、日本語対応可）

メールアドレス：press-japan@hidock.com



公式LINE：https://lin.ee/41lmBhoY

X：https://x.com/HiDockJapan

Instagram：https://www.instagram.com/hidockjapan/

Facebook：https://www.facebook.com/HiDockJapan/