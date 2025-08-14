本物の貴金属音で奏でる音楽作品『プレシャスメタル・オーケストラ Vol.3』が2025年8月14日、株式会社デラより配信開始！
心と身体にやさしい音楽の老舗レーベル、株式会社デラのサウンド研究室「サウンド・ウェルネス ラボ」と、貴金属の専門家集団・田中貴金属グループの「TANAKA未来研究所」が贈る、実際の貴金属サウンドだけで構成したクラシック・アレンジ作品『プレシャスメタル・オーケストラ～貴金属の音紀行』の第3弾が、各種音楽配信サービスにて2025年8月14日（木）にリリースされます。
本作も、ゴールド／シルバーパラジウム／ピンクゴールドなど金属ごとのソロ・トラックと、それらを組み合わせたアンサンブル・トラックを収録。アレンジは前作に続きMitsuhiroが担当し、素材音の魅力をクラシックの名曲で引き出します。
【作品情報】
プレシャスメタル・オーケストラ～貴金属の音紀行 Vol.3
配信リンク：https://lnk.to/DLTA-8503
収録曲
1. 白鳥の湖「情景」 ～ ゴールド・サウンド（チャイコフスキー）
2. モーツァルトの子守歌 ～ シルバー・サウンド（モーツァルト）
3. 夢 ～ ピンクゴールド・サウンド（シューマン）
4. パッヘルベルのカノン ～ アンサンブル・サウンド（パッヘルベル）
編曲：Mitsuhiro
収録数：全4曲
商品番号：DLTA-8503
発売日：2025年8月14日
収録時間：15分23秒
販売価格：1,400円（税抜）
リリース提供：株式会社デラ
Vol.1とVol.2も絶賛配信中！
プレシャスメタル・オーケストラ～貴金属の音紀行 Vol.1
配信リンク：https://lnk.to/DLTA-8501
収録曲
1. 主よ、人の望みの喜びよ ～ ゴールド・サウンド （バッハ）
2. ピアノ・ソナタ 第14番 「月光」 ～ シルバー・サウンド （ベートーヴェン）
3. アヴェ・マリア ～ シルバーカッパー・サウンド （シューベルト）
4. ジュピターの主題（組曲『惑星』より） ～ アンサンブル・サウンド （ホルスト）
プレシャスメタル・オーケストラ～貴金属の音紀行 Vol.2
配信リンク：https://lnk.to/DLTA-8502
収録曲
1. G線上のアリア ～ イエローゴールド・サウンド（バッハ）
2. トロイメライ ～ プラチナ・サウンド（シューマン）
3. ノクターン 第2番 op.9-2 ～ パラジウム・サウンド（ショパン）
4. 乙女の祈り ～ アンサンブル・サウンド（バダジェフスカ）
[会社概要]
株式会社デラ: https://www.della.co.jp/
〒154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-2-16 YKビル9F
代表取締役 宇津木 秀夫
心と身体にやさしいヒーリング・レーベル、株式会社デラは、生活スタイルや、環境・心身の状態に応じた音（サウンド）の創造を目指しています。近年は生理学的データに基づいた音創りにより検証を重ね、メンタルヘルスをはじめとする予防医学への貢献や、ミュージック・セラピーの普及に努めています。
