あなたがまだ知らないSJCAM、史上最もフレキシブルなアクションカムかもしれません

深圳臻呈科技有限公司はソロクリエイターのために作られたモジュラー式4KアクションカメラSJCAM C400(https://bit.ly/C400ACTIONJAPAN)を発表しました。着脱可能なミニカメラ、ワイヤレスのハンドヘルドコントローラー、そして回転式スクリーンを組み合わせることで、一人でも 簡単に多角度撮影が可能です。7.2時間のバッテリーライフ、プロ級の手ブレ補正機能搭載で価格は僅か39999円から。高価なフラッグシップモデルに引けを取らない、高い柔軟性とパフォーマンスを提供します。

クリエイターが抱えるジレンマ

悪戦苦闘の連続です。この課題を解決すべく、SJCAM が開発したのが [SJCAM C400] です。これは。したがって、SJCAMはユーザーの多様なニーズを満たすために、3 in 1のハンドヘルドデバイスを開発しました。

そこでSJCAM C400が登場します。これは、現代のクリエイターを真に理解したハンドヘルド・モジュラーシステムです。予測不可能な条件下でのソロ撮影や移動撮影に最適で、複雑さは一切ありません。2010年以来GoProの代替品として知られたSJCAMが、ついに防水のギミックや「4K」のマーケティングの表現を超えました。旅のVlog、SNSのリール動画、ペットとのカオスな日常、あるいは第一人称の記録などのシーンを網羅したこの一台、ぜひ注目していただきたい新製品です。

3-in-1設計

C400の魅力、モジュラー式に潜む！

・ 回転式スクリーンを備えたフルサイズのアクションカム

・ 単体でも使用可能な、着脱式の小型4Kカメラ

・ プレビューと遠隔操作が可能なハンドヘルドコントローラー（当てずっぽうの撮影はもう不要）

単体でも、組み立てた状態でも使用可能

・ ミニカメラを愛犬の首輪につけて、カオスなPOV映像を撮影

・ メインユニットを固定してVlogを撮影し、ハンドルで画角を調整

・ ミニカメラ（4K/手ブレ補正対応）だけが必要なら、C400 Pocket(https://bit.ly/4l7BbPd)（\29999）

を選び、後からコントローラーを追加することも可能です。50の「プロキット」を買わされるようなサプライズはありません。

際立った特徴：柔軟性と機能の融合

1. 自由なPOV撮影

取り外し可能なミニカメラは、ヘルメット映像、オーバーヘッドの料理ショット、シネマティックなウォーキングシーケンスに最適で、両手を完全に解放します。

2. 使いやすい回転スクリーン

ディスプレイを回転させるだけで電源が入ります。ボタンの組み合わせは不要で、明るい日差しの中でも自信を持ってフレーミングできる大きさです。

3. 実際に安定するスタビライゼーション

6軸ジャイロスコープと新しいアルゴリズムが、走ったり自転車に乗ったり、リスを追いかけたりしている間も滑らかな映像を提供します（実際にテスト済み）

4. 7.2時間のマラソンバッテリー

充電なしで1日中（または2日間の旅行）4K撮影が可能で、長時間の撮影には革命的です。

5. 隠れた料金なし

ダイビングおよびヘルメットマウントや必需品が含まれており、\6999の「プロキット」サプライズはありません。

クリエイターの撮影相棒

SJCAMによれば、18～45歳の層に合わせて設計されており、TikTokからYouTubeまでのマルチタスクユーザーに最適です。実際の使用例：

・ 旅の記録：ミニカメラをバックパックにクリップ

・ 料理リール：ワイヤレスハンドルで画角を確認しながら調理

・ ワンワンのPOV：クリップでつけて録画ボタンを押すだけ！普通のスマホ映像からインスタ映えに変身

・ 自転車のBロール：マウントに固定するだけで、両手を解放

Pocketか、フルシステムか：ご自由に選べられる

・ C400 (\39999)(https://bit.ly/C400-JAPAN-STORE)：フルカメラ＋コントローラー。頻繁にVlogを撮る方や旅行好きに最適。

・ C400 Pocket (\29999)(https://bit.ly/C400-JAPAN-STORE)：ミニカメラのみ。ミニマリストや、ペット・自転車への撮影をメインに使用する方に。

とりあえずPocketを使ってみて、後からコントローラーを追加しても可能！これはSJCAMのモジュラー型の魅力です。

改善の余地は？

・UIは機能的ですが、プレミアムブランドには及びません。

・低照度時のダイナミックレンジはシネマカメラには敵いません。

とはいえ、価格が29999円から39999円であれば、その実力は期待以上です。

最終評価：クリエイターの夢を叶える一台

SJCAM C400は柔軟性を再定義します。モジュラー式で直感的、そしてクリエイターに寄り添います。ハイキングやペット、急なリール撮影でも、あなたの味方として機能します。この価格でフラッグシップの性能を手に入れられ、フラッグシップのプライドを感じることはありません。

最高の機材は、録画を開始した瞬間に姿を消します。これにより、アイデアが主役となり、機材は脇役にまわります。

レオン・ヤン（Leon Yang） - マーケティングマネージャー

メールアドレス：marketing@sjcam.com