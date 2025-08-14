【スワンクリニック銀座調査】小陰唇の大きさ・色に関する女性の実態調査を公開
小陰唇の平均サイズは1.4cm
婦人科形成・美容医療を手掛けるスワンクリニック銀座（https://fujinka.jp/）は、2021年2月1日（月）～2025年7月30日（月）の期間、当院を受診し婦人科形成を受けた女性患者722人を対象に「女性外性器の解剖学的・機能的研究」に関する調査（アンケート）を実施しました。
【調査結果】
1.小陰唇の平均横幅は1.4cm、7割が基準範囲内
調査によると、女性の小陰唇の横幅の平均は 1.4cm であり、0.7cm～2.1cm（±0.7cm） の範囲内に 約7割 の患者様が収まっていることが分かりました。このことから、上記範囲が「一般的なサイズ」としての一つの目安になると考えられます。
2. 手術希望者の平均は2.1cm、基準範囲を超える傾向
さらに、小陰唇縮小術を実際に受けた患者様の平均サイズは 2.1cm（±0.8cm） であることが判明しました。これは、治療を希望される方の多くが「平均より大きい」と感じて受診している傾向を示しており、サイズが2.1cm以上の場合、審美面・衛生面の悩みを抱えるケースが多いと考えられます。
【まとめ】
本調査では、女性の小陰唇の平均サイズが1.4cmであり、2.1cm以上になると「大きい」と感じる傾向があることが明らかとなりました。客観的なサイズの目安が明確になることで、不安や悩みを抱える女性が自身の状態を正しく把握し、必要に応じた治療や相談につなげられる情報提供が可能となります。
スワンクリニック銀座の医療体制
スワンクリニック銀座は、 婦人科形成 （小陰唇縮小術など） を専門とし、デリケートな悩みを抱える女性に心身両面から寄り添う医療を理念としています。
当クリニックが何よりも重視しているのは、患者様との信頼関係です。
専門医が治療内容からリスクまで丁寧に説明し、患者様が完全に納得された上で治療を開始します。
また、個人情報の管理を徹底し、患者様が安心してご相談いただける環境をお約束します。
最新の医療技術と専門医による経験はもちろんのこと、こうした倫理観に基づいた誠実な姿勢こそが、 質の
高い医療に不可欠であると私たちは信じています。
