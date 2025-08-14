バーチャル窓「Atmoph Window Yo」にスイカゲームが登場！

アトモフ株式会社

バーチャル窓「Atmoph Window」を製造・販売するアトモフ株式会社（本社：京都市、代表取締役：姜 京日）は、「Atmoph Window Yo」のゲーム機能第一弾として、累計ダウンロード数1,100万以上の人気ゲーム「スイカゲーム(R)︎（Aladdin X株式会社）」を本日より配信開始しました。

本アップデートは、Atmoph Window Yoユーザーであれば追加料金なしでご利用いただけるアトモフからの“夏のプレゼント”。バーチャル窓で世界の風景を楽しみながら、フルーツが"シンカ"する爽快感を味わってください。

スイカゲームとは

スイカゲームは、同じフルーツをぶつけて”シンカ”させ、スイカを作りながらハイスコアを目指す、シンプルでカジュアルなパズルゲームです。手軽にどこでもプレイできる容易さ、シンプルなルール、可愛いキャラクターなどで幅広い年齢層のユーザーから人気を博し、累計ダウンロード数は1,100万を突破しています。（2025年8月現在）また、2024年下半期には「日本ゲーム大賞 ムーブメント賞」、「日経トレンディ 2024年ヒット商品ベスト30 第7位」、「Google Play ベスト オブ 2024 インディー部門 大賞」を連続して受賞するなど、継続的に話題を獲得しています。

https://suikagame.jp/

リリース記念「#SuikaAtmoph チャレンジ」開催

Atmoph Window Yoで遊ぶスイカゲームの魅力- Atmoph Scopeでの操作 ― 望遠鏡型のコントローラーを片手に持った直感的な操作、誰でも簡単にプレイが可能- 27インチ縦型ディスプレイ ― 今までにない大きな縦画面でゲームの世界に没入- “常時ON”のバーチャル窓 ― 仕事や家事の合間にワンステップで気軽にプレイ

スイカゲームで遊んで、Atmoph Window Yoや限定公式スイカゲームグッズを手に入れよう！

期間

2025年8月14日（木）～ 2025年8月21日（木）

応募方法

- X（旧Twitter）で @atmophjp(https://x.com/atmophjp) をフォローし投稿(https://x.com/atmophjp/status/1955851593448087781)をリポスト- スイカゲームをプレイし、スコア画面を撮影（※）- #SuikaAtmoph を付けてスコア画面を投稿

※Nintendo Switch(TM)︎やスマートフォンなど、スイカゲームのスコア画面はAtmoph Window Yoに限らず応募可能です。ただしスコア上位者への賞品はAtmoph Window Yoで撮影された応募のみが対象となります。

賞品

- 全応募者から抽選で1名に「Atmoph Window Yo + Scope」をプレゼント- 全応募者から抽選で9名に限定の公式スイカゲームグッズをプレゼント- Atmoph Window Yoでの応募者からスコア1位に10,000円分、2～5位に5,000円分のギフトカードをプレゼント

※プレゼントの発送は日本国内のみとさせていただきます。

※ギフトカードは、Atmoph Window Yoでの応募者のみ該当します。他のデバイスでの応募は対象となりません。

※「Atmoph Window Yo + Scope」のプレゼントは、現在2025年11月以降を予定しています。なお時期は変更になる可能性があります。

注意事項

Atmoph代表コメント

- 本キャンペーンは予告なく内容を変更・終了する場合があります。- スイカゲームはAladdin X株式会社が開発・提供を行うゲームです。他の類似ゲームは対象外です。- 必ずご自身でプレイ・撮影したものを投稿ください。- ハッシュタグやメンションのつけ忘れ、フォローを解除した場合などは当選対象とならないためご注意ください。- 応募はお一人様1アカウントまで。複数アカウントでの投稿は無効です。- 当選権利の譲渡・換金・転売することは禁止いたします。- 当選者の方にのみDMでご連絡いたします。非公開アカウントまたは連絡時点でフォロー解除されている場合は対象外となります。また、1週間ご返信がない場合も当選が無効となります。- 第三者による投稿内容の不正利用等における損害について、当社は一切責任を負いません。

Atmophは11年間、家の中を世界とつなぐという夢のようなプロダクトとサービスを作ってきました。3世代目になったAtmoph Window Yoでは、窓の先を眺めるだけじゃなく、向こう側の世界とインタラクションができる体験を叶えていきます。これから、いろいろな冒険が楽しめるゲームも登場していきますが、まずはその前に、夏に合う最高なスイカをお届けしたいと思います。家の中で大きな縦画面で遊ぶという、新しい体験をお楽しみください。

Atmoph Windowとは

「日々を、冒険にする」を理念に進化を続ける、バーチャル窓です。2015年5月に初代となるAtmoph Windowを発売。そこから進化を重ね、3世代目となるAtmoph Window Yoを、2024年1月に発表。これまでに累計2.5万台以上を販売し、国内や海外、個人や法人に関わらず高い評価を得ています。

Atmoph Window Yoの特徴

- 望遠鏡型コントローラーのAtmoph Scopeを用いた新しいインターフェース- 太陽光を再現するライト、より高品質な音を届けるスピーカー、ワイヤレス充電が可能な窓枠など多彩なオプションモジュール- 世界中のどんな住環境にも合う、ミニマルでシンプルなプロダクトデザイン- 望遠鏡型コントローラー『Atmoph Scope』

製品情報はこちら：https://atmoph.com/ja/products/aw103

アトモフ株式会社について

当社は、世界とつながるバーチャル窓「Atmoph Window」シリーズを展開し、室内にいながらも世界を旅する革新的なライフスタイルを提案しています。

※スイカゲームはAladdin X株式会社の登録商標です。

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。

【商品や取材に関するお問い合わせ】

アトモフ株式会社（Atmoph Inc.）

コミュニケーション部：賀来（かく）

Mail：contact@atmoph.com

Tel：075-414-5106

Web：https://atmoph.com