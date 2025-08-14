【JAF福岡】初開催！「フルーティーランド フォトコンテスト」八女市とうきは市の四季の魅力を伝える写真で、特産品をゲットしよう！

一般社団法人 日本自動車連盟

ＪＡＦ福岡支部（支部長 佐竹 伸一）は８月７日（木）から２０２６年８月６日（木）の期間中、フルーティーランド広域観光推進協議会主催の「フルーティーランド フォトコンテスト」に共催者として参加します。

八女市とうきは市は、合瀬耳納トンネルで結ばれ気軽に往来できる地域です。それぞれの市の特産品である、うきは市の「フルーツ」と八女市の「ティー（茶）」を組み合わせて、地域の魅力を広域的に発信し、観光と経済の活性化を図るため「フルーティーランド広域観光推進協議会」を設置しています。

今回のフォトコンテストはどなたでも応募可能で、フルーティーランドの四季折々の風景や観光スポットをテーマにした写真を募集します。各期審査をおこない、入賞者には八女市・うきは市の特産品をプレゼントします。さらに、ＪＡＦ賞（※１）の設置や、ＪＡＦ会員によるウェブ投票も実施し、投票に参加した会員の中から抽選で特産品が当たるチャンスもあります。

※１ ＪＡＦ賞への選考には、応募時にＪＡＦ会員番号の入力が必要

「フルーティーランド フォトコンテスト」開催概要

■期間：２０２５年８月７日（木）～２０２６年８月６日（木）

第１期：２０２５年８月７日（木）～１１月１３日（木）

第２期：２０２５年１１月１４日（金）～２０２６年３月１日（日）

第３期：２０２６年３月２日（月）～８月６日（木）

■テーマ：フルーティーランドの四季の魅力を表現した写真 ※両市の写真が必要です

■表彰内容：各期ごとに入賞者を決定

グランプリ（八女市・うきは市 各１作品）

準グランプリ（八女市・うきは市 各１作品）

優秀作品（１６作品）

ＪＡＦ賞（２作品）

■応募方法：ウェブからの受付のみ（郵送やメールは不可）

※画像サイズは５ＭＢ以内

■結果発表：結果発表はＪＡＦホームページ上に掲載

※当選者の発表は当選通知の発送をもって代えさせていただきます

■その他 ：応募される際は、特設ページ(https://jaf.link/3IUcVmo)に掲載している応募規約・応募フォームの内容を必ずご確認のうえ、ご応募ください。



■イベント詳細・特設ページは下記URLもしくは二次元コードより

https://jaf.link/3IUcVmo

ＪＡＦ福岡支部では今後も関連団体との連携を深め、地域振興につながる企画を実施してまいります。

このリリースへの問い合わせは以下までお願いします。

一般社団法人 日本自動車連盟（ＪＡＦ）福岡支部 会員事業課

Ｔｅｌ：０９２-８４１-７６７０（平日 １０：００～１７：００）