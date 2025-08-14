韓国AIクオンツ企業AM Management、国内金融機関「トリプルクラウン」達成…デジタル資産制度化の流れを示唆

AM Management

AIベースのクオンツソリューション企業AM Managementが2025年上半期、韓国の主要金融機関が主催するスタートアップ育成プログラム3つすべてに選定され、業界の注目を集めている。同一年に大手金融グループ3社すべてのプログラムに選ばれるのは極めて異例であり、技術力のみならず、実際の金融現場における実用性と信頼性の両方が評価された成果といえる。

AM Managementはソウルに本社を置き、デジタル資産および伝統的金融資産の両方に対応できるAPIベースのAIクオンツ戦略ソリューションを金融機関向けに提供するB2B企業である。自社で資産を運用せず、アルゴリズムに基づいて設計された戦略をAPIの形で提供する点が特徴だ。定量的投資戦略の実務適用に焦点を当てたこの構造は、伝統的な金融機関とデジタル資産の間の接点を技術的に滑らかにつなぐ役割を果たしている。

2025年上半期、AM Managementは▲3月IBK企業銀行 ▲5月新韓金融グループ ▲6月ウリ金融グループがそれぞれ主催する技術系スタートアップ育成プログラムに最終選定され、いわゆる「金融業界トリプルクラウン」を達成した。特に新韓金融グループの場合、24倍の競争率を勝ち抜き「革新技術」分野で選ばれており、デジタル資産関連企業としては異例の成果である。

このような動きは、日本の金融業界にも興味深い示唆を与える。日本でもSBIホールディングスがWeb3、AI、メタバース分野に対し6,630億円規模のスタートアップファンドを設立しており、SMBC（三井住友フィナンシャルグループ）の「Mirai X（旧Mirai Cross）」のようなプログラムも運営されている。しかし、これらの多くは決済・セキュリティ・フィンテックなどの従来技術分野に焦点を当てている。それに対し、AM Managementはデジタル資産を定量的に運用するクオンツ戦略企業として、韓国の大手金融機関と実務適用の議論をリードしている点で、日本とは異なる市場の流れを示している。

さらに注目すべきは、AM Managementが韓国の金融機関に技術を提供するだけの企業ではないという点だ。実際、同社は**2024年に日本最大級のデジタル資産カストディ企業の一つである「ビットレンディング（BitLending）」の親会社J-CAMからシリーズA出資を受けており、**これは韓国のデジタル資産クオンツ技術が日本の機関投資家からも信頼を得ていることを示している。これは、韓日両国において実質的な運用需要が期待できることを意味し、AM Managementがアジアの機関投資家向けクオンツ戦略提供の新たなリファレンスとなりつつあることを示唆している。

AM Managementの代表、キム・ホジュン氏は「金融業界の3大育成プログラムすべてに選定されたことは、当社の技術力だけでなく、実用性と信頼性の双方が認められた結果だ」と述べ、「国内外の機関との実証経験を基に、デジタル資産市場の制度化の流れに合わせた協業戦略を強化していく」と語った。

なお、AM Managementは最近、ハナ証券S&Tグループの招待で開催されたデジタル資産運用戦略セミナーにも参加した。この場では、機関投資家向けクオンツ戦略の構造および技術協業モデルが共有され、ハナ証券のデジタル新事業室およびPI室などの主要部署が出席し、実務への適用可能性についての議論が行われた。

2021年に設立されたAM Managementは、AIを活用したディープテックベースのクオンツアルゴリズムを用い、暗号資産を含むデジタル資産に特化した投資ソリューションを提供するスタートアップです。現在はUAE（アラブ首長国連邦）や日本を含むグローバル市場へ展開しており、累計運用資産額は約100億円を突破しました。国別のAUM（運用資産）貢献度は、日本が67.15%、韓国が28.9%、UAEが3.67%となっており、日本資本の比率が最も高い点も注目すべきポイントです。

AM Managementは、資産を直接保有せず、API（アプリケーション・プログラミング・インターフェース）を通じて戦略を提供するAIベースのクオンツソリューションを開発しています。市場データをもとに学習したアルゴリズムを活用し、顧客が利用できる投資戦略を設計・提供することで、安定性と透明性の両立を実現しています。

本ソリューションの最も注目すべき特徴は、同社独自のクオンツアルゴリズムによる高収益戦略の提供に加え、(1) 資産を預かることがないため、カストディリスクを排除できる点、(2) 法人顧客および富裕層向けに、期待収益率および最大ドローダウン（MDD）をカスタマイズして提供できる点にあります。

また、世界第2位のデジタル資産取引所であるOKXにおいて、2023年11月より個人投資家向けに提供しているクオンツ商品は、1年以上にわたり、運用利回り・運用規模・購読者数すべてで首位を維持しており、グローバル利用者数も6万人を突破しています。

