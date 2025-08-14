2025年12月期 第２四半期決算発表
株式会社日水コン
- Consolidated Financial Results for the Six Months Ended June 30, 2025 (Under Japanese GAAP)(https://ssl4.eir-parts.net/doc/261a/ir_material_for_fiscal_ym1/185131/00.pdf)
株式会社日水コン（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中西 新二）は、2025年12月期 第２四半期決算を発表しましたので、お知らせします。
決算短信- 2025年12月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）(https://ssl4.eir-parts.net/doc/261A/tdnet/2675830/00.pdf)
