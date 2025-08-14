株式会社日水コン

株式会社日水コン（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中西 新二）は、2025年８月14日開催の取締役会において、下記のとおり、2025年６月30日を基準日とする剰余金の配当（中間配当）を行うことについて決議しましたので、お知らせいたします。

記

１．配当の内容

２．理由

[表: https://prtimes.jp/data/corp/152914/table/35_1_e36e665c2ae96a7d5dc77af915c14305.jpg?v=202508140156 ]

当社は、中長期的な企業価値の向上とともに、株主の皆さまへの利益還元を重要な経営課題の一つと位置付けております。連結配当性向は50％程度を目安とし、安定した配当を継続的に実施することで、株主の皆さまのご期待にお応えすることを基本方針としております。

この基本方針に基づき、2025年12月期の中間配当金は、１株当たり32円00銭の普通配当を実施することといたしました。なお、期末配当金（32円00銭）と合わせた2025年12月期の年間配当金は１株当たり64円00銭を予定しております。

引き続き、株主の皆さまのご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

以 上