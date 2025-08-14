【チケット販売中】「パンドーラ夏祭り」8/17（日）開催！
株式会社PANDORA（本社東京都渋谷区、代表取締役：宮瀬卓也/和泉義博）は8月17日(日)に所属タレントの咲田ゆな/夏乃音ユキ、橘舞/夷振えの、霜月めあ/音零くじら が登場するイベント『パンドーラ夏祭り』を開催します。
バーチャルとリアルを繋ぐ『XTuber』一期生としてデビューしたメンバーが勢揃いする、新たなYouTubeチャンネル『倶楽部パンドーラ』（https://www.youtube.com/@clubflamingo-main）のリアルイベントを、昭和レトロの雰囲気たっぷりの【渋谷横丁】純喫茶&スナック 思ひ出にて初開催致します。
真夏の暑い日が続く中、『パンドーラ夏祭り』と銘打ち、日頃応援してくださっているファンの皆様、またこれからファンになってくださるかもしれない皆様と、思い出に残る楽しいひとときを一緒に過ごしたいと思っております。
第一部では、8/14に誕生日を迎える「音零くじら」のバースデー企画となります。本人へのプレゼントの受付も行っておりますので、ぜひぜひ、皆様で乾杯とお祝いをしていただけると幸いです。今回、参加者特典として初となる魚拓！？もお楽しみに！
第二部では、トークに加えて、メンバーそれぞれがブースに分かれ、夏祭り的なイベントや食べ物のご提供も想定しています。また、最後にはメンバーから重大発表があるかも！？
チケット購入ページ：https://tiget.net/events/421665
＜イベント概要＞
『パンドーラ夏祭り』
日時：2025.08.17 (日)
場所：【渋谷横丁】純喫茶&スナック 思ひ出
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前６丁目２０－１０ South渋谷横丁 2階 RAYARD MIYASHITA PARK
第一部
OPEN▶17:30
START▶18:00
第二部
OPEN▶20:00
START▶20:30
＜出演＞
咲田ゆな/夏乃音ユキ
橘舞/夷振えの
霜月めあ/音零くじら
＜チケット＞
第一部
・Sチケット▶15,000円
・Aチケット▶10,000円
※チケットのランク分けはございますが、ランク内での席順はございませんので、先着順でお好きな席にお座りください。
第二部
・共通チケット▶12,000円
＜イベント内容＞
・第一部くじら誕生日会
・第二部夏祭りパーティー
＜特典内容＞
▼参加者全員特典
Sチケット：
１.ボイスメモ
２.魚拓
３.お見送り
４.飲み放題
Aチケット：
１.魚拓
２.お見送り
３.飲み放題
共通チケット：
１.飲み放題
２.軽食・おつまみ付き
====⚠注意事項⚠====
・参加時に安全を期すため身分証明書提示のご協力をお願いする場合があります｡
・撮影、録画、録音は禁止です｡
・災害、台風、交通機関の問題などの不可抗力により、イベントを中止する場合があります。また、その場合参加者の交通費等の保証は致しかねますので、予めご了承ください｡
・出演者に触れる行為は固く禁止いたします。
・出演者に対して、携帯番号・メールアドレスなどを聞く行為はおやめください｡
・プレゼントや差し入れ等は受付でスタッフにお渡しください。
====未成年者の飲酒について====
20歳未満の方の飲酒は、法律で禁止されています。
また、飲酒をすすめる行為も法律で禁じられています。
会場・イベント内では、年齢確認を行い、20歳未満の方への酒類の提供は一切いたしません。
該当する方は、保護者同伴の場合でも酒類の飲用はできませんので、あらかじめご了承ください。
以上の注意事項・禁止事項を著しく違反した際、今後弊社タレント関連イベントへの入場をお断りさせていただきます。