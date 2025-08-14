株式会社Shinkerが新デジタルグルメメディア『しずおかごち旅』を始動「静岡の“今”と“美味”を、心豊かに体験する旅へ」～観光ガイドには載っていない静岡の魅力を届ける～
株式会社Shinker（本社：静岡県静岡市葵区）はこの度、新メディア「しずおかごち旅」を正式に開始致しました。
【しずおかごち旅について】
株式会社Shinker発：静岡県内の「食の楽しさ」と「地域の豊かさ」を融合させ、地元グルメや観光の魅力を余すことなくお届けする、静岡特化型トークチャンネルです。
『チャンネルURL』
https://youtube.com/channel/UCm544com34fQIGGZs3Xs-Ug?si=QiHS3oJY0ylHUMJH
株式会社Shinker：執行役員/辻田敬介とOak Voice 株式会社：代表取締役/大久保 結奈(フリーアナウンサー)の2人がメインMCを務める。
この2人を中心に、しずおかのグルメに関する魅力を発信していきます。
また、ゲストとして、静岡県内のグルメや観光スポットをInstagramで投稿しているインフルエンサーの方々に出演していただき、より深く、広く、多様な面で静岡県の魅力をお届けします。
第２回では...
「なべちゃん」
https://www.instagram.com/nbnbchan_shizucafe?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==(https://www.instagram.com/nbnbchan_shizucafe?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)
「しずだら」
https://www.instagram.com/shizuoka_shizudara?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==(https://www.instagram.com/shizuoka_shizudara?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)
「静岡散歩日記」
https://www.instagram.com/shizuokaosanponikki?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==(https://www.instagram.com/shizuokaosanponikki?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)
(敬称略)
の3人の方をお呼びし、静岡のコスパ最強ランチをテーマにトークを繰り広げました。
是非一度、ご覧ください。
【コンセプトと特徴】
“地元の味”と“物語”の融合：「しずおかごち旅」では、地域飲食店や生産者のストーリーと共に、ご当地グルメを映像と記事で紹介。視覚と文章で味わう、臨場感ある体験を提供。
SNS×動画×記事のクロスメディア戦略：ShinkerのSNS運用やYouTube広告、Web広告のノウハウを駆使し、投稿拡散から広告活用まで、トリプルメディアで広く認知を拡大。
地域共創型の運営体制：「しずおかごち旅」は静岡の店舗様や観光プロモーションと連携し、地域課題を解決しながら魅力発信を行うローカル×デジタルの取り組みです。
【静岡インフルエンサーPRサービス：エスコネ】
株式会社Shinkerは、このようなメディアの立ち上げやSNSの運用をはじめ、デジタルマーケティングのプロ集団としてさまざまな支援を行なっております。
静岡県に特化したインフルエンサーマーケティングのプラットフォームです。地元企業とインフルエンサーをつなぎ、効果的なPRをサポートしています。
詳細はこちらから(https://shinker.co.jp/s-connect/)
インフルエンサーPRサービス「エスコネ」
株式会社Shinkerは、インフルエンサーの影響力を効果的に活かしたPRサービスを提供しております。
今静岡で2番目に勢いのあるSNSマーケティング会社が運営管理戦略設計からPR実施、レポートまでを一気通貫でサポートいたします。
＜特徴＞
地域の認知拡大：静岡県内で影響力のあるインフルエンサーによる投稿で認知・集客・売上アップを目指します。
ローカルエリアでの効果的な宣伝：全国展開型のPRに比べ、コストを抑えつつ効率的なマーケティングが可能です。
一括サポート対応：インフルエンサー選びから調整、投稿管理、効果測定までをまとめて代行します。
＜サービスの強み＞
静岡県専門：地元特有のつながりや広告ニーズに強みがあります。
手間軽減型：依頼内容に応じて、最適なインフルエンサーを事務局が選定。依頼者の手間を削減可能です。
高エンゲージメントを狙える：マイクロ・ナノインフルエンサーを起用することで、より反応率の高い投稿が期待されます。
＜こんな方におすすめ＞
・静岡県内の中小企業や店舗で集客や認知拡大を狙っている方。
・インフルエンサーPRは初めてで、どこへの依頼が良いか悩む方。
・費用対効果を重視しつつ、手間をかけず成果に繋げたいと考えている方。
【お問い合わせ】
株式会社Shinkerは、SNSを通じたブランディングや集客を通じて、企業の成長をサポートし続けます。デジタルマーケティング全般に関する詳細やお申し込みについては、以下の連絡先までお問い合わせください。
メールアドレス: info@shinker.co.jp
ウェブサイト: https://shinker.co.jp/
株式会社Shinkerでは、Webマーケティングを通じて、企業や団体のブランディング・集客を支援しています。ぜひ、お気軽にご相談ください。