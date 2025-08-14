レブコム、インプレックスアンドカンパニーと戦略的業務提携

私たちは創業以来、現場主義を徹底し、顧客の成果にコミットしてまいりました。しかし、個人の感覚や経験に頼る部分も少なくありませんでした。

MiiTelが持つ技術的優位性と当社が持つ営業コンサルティングノウハウの融合によって、全ての営業パーソンがAIを装着し、お客様とのコミュニケーションに100%集中し価値を提供する事で、営業組織全体の生産性を向上する事ができると確信をしています。まさに『鬼に金棒』。 この提携が、日本の営業組織を新たなステージへと導く一助となることを期待しています。







株式会社RevComm 代表取締役 会田 武史MiiTelは、音声解析AIとして、営業活動の可視化やセルフコーチングによる自律的な改善を支援し、多くのお客様に成果を実感いただいています。一方で、「組織全体で成果を最大化するためには、外部の知見や伴走支援が欲しい」というお声をいただく機会も増えてまいりました。こうしたニーズに応えるべく、このたび営業支援の現場に深く根差し、600社以上の実績をお持ちのインプレックスアンドカンパニー株式会社様と、戦略的業務提携を締結いたしました。インプレックス様の豊富な営業ノウハウと実行支援力、そして当社の音声解析AIを組み合わせることで、お客様の営業組織における「科学的かつ再現性のある成果創出」を強力にご支援してまいります。今後も、テクノロジーと現場知見の力を融合し、「営業を強くする仕組みづくり」を通じて、企業の持続的な成長に貢献してまいります。■インプレックスアンドカンパニー株式会社について「すべての企業に強い営業組織を」をコンセプトに、営業コンサルティング、マネジメントアウトソーシング、戦略的営業代行、営業人材採用支援など、営業に関するあらゆる課題を解決するソリューションを提供。大手企業からスタートアップまで600社以上の事業成長を支援しています。・所在地：東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー18F・代表者：代表取締役 伊藤 勝成・設立：2010年3月・URL：https://sales-dev.jp/■株式会社RevCommについて「コミュニケーションを再発明し、人が人を想う社会を創る。」という理念のもと、音声技術とAIにより、コミュニケーション課題を解決する企業です。電話解析AI「MiiTel Phone」は、インサイドセールス市場を中心に、営業やコールセンター業務におけるトークの可視化とセルフコーチング、テレワーク体制構築にご活用いただいています。また、Web会議解析AI「MiiTel Meetings」は、複数人でのオンライン会議の解析や振り返りが可能となり、営業の成約率を飛躍させます。対面会話解析AI「MiiTel RecPod」の提供も開始し、コミュニケーションが発生するすべての場所における会話のビッグデータ化を実現します。Forbes JAPAN「日本の起業家ランキング TOP20」、週刊東洋経済「すごいベンチャー100」に選出されたほか、2023年4月にはアジア企業で唯一、米国「Forbes AI 50 2023」に選出、2023年5月にはデロイト トーマツ グループ「Technology Fast 50 2022 Japan」で1位を受賞しました。・企業名 ： 株式会社RevComm・所在地 ： 150-0002東京都渋谷区渋谷1-3-9 ヒューリック渋谷一丁目ビル7階・代表者 ： 会田 武史・事業内容 ： AI × 音声のソフトウェア・データベースの開発・企業サイト：https://www.revcomm.co.jp/※記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です