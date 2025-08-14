こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
チョコレートプラネット総合演出「ULTRA SWEET GALAXY」に協賛
マルハン東日本アンバサダーの人気お笑いコンビ結成20周年スペシャルイベント
株式会社マルハン（本社：京都・東京）の東日本カンパニー（社長：韓 裕：以下マルハン東日本）は、人気お笑いタレント・チョコレートプラネットのコンビ結成20周年を記念して開催されるスペシャルイベント「ULTRA SWEET GALAXY」に協賛いたします。
「ULTRA SWEET GALAXY」は2025年8月20日（水）・21日（木）の2日間にわたり、国立代々木競技場 第二体育館にて開催され、チョコレートプラネットと豪華ゲストによる20周年記念のお笑いミュージカル「風呂キャンセル界隈長田と、風呂に誘う白小僧のミュージカル」と、チョコプラ×アーティストによる音楽フェス「CHOCO FES 2025」から成る2部制イベントです。
マルハン東日本は、パーパスとして「人とつながりの力で、人生100年時代に生きるヨロコビを創造する。」ことを掲げ、エンターテイメントの力で人と人との絆を育み、社会に希望と活力を届けることを目指しています。私たちは、単なる遊技の提供を超えて、人が人と出会い、つながり、笑い、語り合う場を創出することで、人生に豊かさと潤いをもたらしたいと考えています。今回協賛するイベント「ULTRA SWEET GALAXY」は、音楽と笑いを通して幅広い世代に「生きる楽しさ」と「感動」を届ける取り組みであり、当社の目指す世界観と深く共鳴しています。この協賛を通じて、来場者一人ひとりの心に残る「つながり」の体験を支え、エンターテイメント文化のさらなる発展と、地域社会との豊かな未来づくりに貢献します。
世代や性別を問わず高い人気を誇り、親しみやすさと高い情報発信力を兼ね備えるチョコレートプラネットの二人は、マルハン東日本の理念とも高い親和性を持つことから、本年7月、マルハン東日本のアンバサダーに就任しています。アンバサダーとして、YouTube広告、SNS動画、マルハン東日本が101店舗のパチンコホールを展開する関東・甲信・静岡エリアでのTVCMや店頭販促を中心に、『週末の遊び時間』を応援しています。
◉ ULTRA SWEET GALAXY とは
「ULTRA SWEET GALAXY」は、チョコレートプラネットが結成２０周年を記念して、2024年に初開催となった「CHOCO FES」に加え、自身初挑戦となるミュージカルも加えた新しいエンタテインメントフェスです。第1部「チョコミュ」では、2024年の単独ライブでタッグを組んだヨーロッパ企画の諏訪雅を総合演出に迎え、仲の良い芸人たちや豪華なゲストが出演する「お風呂」をテーマとしたお笑いミュージカルを、第2部「CHOCO FES 2025」では、ジャンルを超えた豪華アーティストや芸人による音楽と笑いのフェスを繰り広げます。出演者には、HY、m-flo、超特急、DA PUMP、PUSHIM、Da-iCEほか、豪華なラインアップが揃い、来場者に非日常の高揚感と感動を提供します。
◉ ULTRA SWEET GALAXY 開催概要
https://digitalpr.jp/table_img/2294/115496/115496_web_1.png
● 長田庄平（おさだ・しょうへい）（写真左）
性別：男性
生年月日：1980年1月28日
血液型：A型
出身地：京都府京都市上京区
趣味：DIY、スノーボード、陶芸
● 松尾駿（まつお・しゅん）（写真右）
性別：男性
生年月日：1982年8月18日
血液型：O型
出身地：神奈川県足柄下郡箱根町
趣味：バスケットボール・音楽（レゲエ）
本件に関するお問合わせ先
株式会社マルハン グループユニット 総務・広報部 高城（たかぎ）
TEL：03-5221-7986 FAX：03-5221-7174
E-mail：toiawase2@maruhan.co.jp
関連リンク
公式サイト
https://chocolateplanet.yoshimoto.co.jp/
◉ マルハン東日本アンバサダー「チョコレートプラネット」について
