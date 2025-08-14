チョコレートプラネット総合演出「ULTRA SWEET GALAXY」に協賛

「ULTRA SWEET GALAXY」は、チョコレートプラネットが結成２０周年を記念して、2024年に初開催となった「CHOCO FES」に加え、自身初挑戦となるミュージカルも加えた新しいエンタテインメントフェスです。第1部「チョコミュ」では、2024年の単独ライブでタッグを組んだヨーロッパ企画の諏訪雅を総合演出に迎え、仲の良い芸人たちや豪華なゲストが出演する「お風呂」をテーマとしたお笑いミュージカルを、第2部「CHOCO FES 2025」では、ジャンルを超えた豪華アーティストや芸人による音楽と笑いのフェスを繰り広げます。出演者には、HY、m-flo、超特急、DA PUMP、PUSHIM、Da-iCEほか、豪華なラインアップが揃い、来場者に非日常の高揚感と感動を提供します。