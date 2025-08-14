こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
小規模法人向けfreee会計アプリ、「AIクイック解説 for mobile」の先行モニターの募集を開始 AIが経営に必要な示唆を提示する“スマホ経営体験”を提供
フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）が提供する小規模法人向けfreee会計モバイルアプリにおいて、「AIクイック解説 for mobile」の先行モニターの募集を開始したことをお知らせします。
■スマホから入力するだけでAIが経営状況をやさしく解説
小規模法人において、日々の事業は運営できていても、経営や会計の専門知識の不足や社内に相談できるメンバーが少ないことで、財務諸表の見方や作成方法が自己流になり、健全な事業運営に自信を持てないなどの課題が多く発生しています。
このような課題を解決するため、小規模法人向けfreee会計モバイルアプリで「AIクイック解説 for mobile」の先行モニターの募集を開始しました。（※）
入力した会計情報を元にAIが経営状態を分析し、経営に必要な示唆を提示するため、はじめて経営に携わる方や会計に自信がない経営者の事業運営をサポートします。
AIクイック解説 for mobile：https://go.freee.co.jp/mobileAIReport.html
※「AIクイック解説 for mobile」はfreee会計小規模法人向け有料プラン（ひとり法人/スターター/スタンダードのみ）、個人事業主向け有料プラン（スタンダード/プレミアムプランのみ）をご契約中の方にご利用いただけます。iOSアプリのみのご提供となります。
■アプリを開けばどこでも経営が見える“スマホ経営体験”を提供
「AIクイック解説 for mobile」では、口座連携やレシート撮影などで記帳をすると自動でレポートを作成します。
入力されたデータをリアルタイムに分析し、直感的に見やすいグラフで経営状況を可視化。取引先ごとの売上分析など、freee会計の「タグ」機能を活用することで詳細な分析が可能です。さらに、AIが経営状況に合わせてワンポイントアドバイスをを提示し、専門用語や背景知識などをわかりやすく解説してくれます。
リアルタイムな会計情報をもとに、アプリを開けばどこでも経営が見える「スマホ経営」体験を提供します。
■フリー株式会社 概要
会社名 フリー株式会社
代表者 CEO 佐々木大輔
設立 2012年7月9日
所在地 東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21F
https://corp.freee.co.jp/
＜経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識＞https://www.freee.co.jp/kb/
＜フリー株式会社最新の求人一覧＞：https://jobs.freee.co.jp/
freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。
