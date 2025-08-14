ウエディングプランナーの全国大会「GOOD WEDDING AWARD 2025」にて、「The Secret Home／SALLY WEDDING DESIGN」のプランナーがクリエイティブ賞を受賞

株式会社SALLY

株式会社SALLY（本社 群馬県高崎市 代表取締役 数間孝之）が運営する結婚式場、

The Secret Home / SALLY WEDDING DESIGN （ザ シークレットホーム／サリィ ウエディング デザイン）のウエディングプランナー鬼頭学が、リクルートブライダル総研が主催する「GOOD WEDDING AWARD 2025（ウエディングプランナーの全国コンテスト）」において、本年度のファイナリストに選出され、クリエイティブ賞を受賞しました。

また、「GOOD WEDDING AWARD 2025 ベスト50」には、The Secret Home / SALLY WEDDING DESIGNの丸茂杏樹も選出されています。



※ブライダル総研「GOOD WEDDING AWARD 2025」ページより引用、要約

https://souken.zexy.net/wedding/gwa/2025/selection.html(https://souken.zexy.net/wedding/gwa/2025/selection.html)

■「GOOD WEDDING AWARD 2025」について

「ゼクシィ」の出版社である株式会社リクルートが運営するリクルートブライダル総研主催のコンテスト。全国のウエディングプランナーから、この一年間で最も心に残り、カップルの想いや要望を素敵な形で実現した！と思う結婚式を応募していただき、グランプリを決めるコンテスト。プランナーが新郎新婦・ゲストの双方にとって忘れられない“心に残る結婚式”が世の中に溢れるお手伝いをすることを目的として、2011年から開催されています。

■クリエイティブ賞受賞 鬼頭学

「The Secret Home / SALLY WEDDING DESIGN」

「2008年に大学卒業後、愛知県のウエディング会社に新卒入社。

婚礼部門に配属になり、ウエディングプランナー、サービスキャプテンを兼務。

2019年に全社員を対象にした社内評価制度において担当組数、顧客満足度、総売上、一組単価金額で1位を獲得。

同年、ウエディングのプロデュース会社へ転職。

お寺や料亭などの和婚を中心にさまざまな結婚式をプロデュース。

2022年に株式会社SALLYに転職し、現在に至る。

2025年8月5日（火）大手町三井ホールで開催される最終審査会において、ファイナリストとして登壇。

登壇した鬼頭学クリエイティブ賞 受賞時駆け付けた新郎新婦とスタッフと集合写真

「道をゆけば世界は揺れて愛するあなたと私のためいつも何か素敵なことがあなたを待つよ」と題し、ウエディングプランナーとして、持ち前の熱い思いで作った結婚式についてプレゼンテーションを行い、全国のプランナーの中からクリエイティブ賞を唯一受賞した。

■株式会社SALLY

設立 2019年4月

本社所在地 群馬県高崎市上中居町77-2

代表者 数間孝之

拠点 群馬 / 東京 / 沖縄

・東京都港区南青山3-１-3 SPLINE 青山東急ビル6F

・沖縄県北中城村大城 405

事業内容

ウエディング事業、レストラン事業、コンサルティング事業、 MICE事業、ケータリング事業

■結婚式場／ The Secret Home（ザ シークレットホーム）

群馬県高崎市の結婚式場

1日1組完全貸切の式場として、2019年に開業

ゼクシィのクチコミ ランキングで群馬県内 1位を獲得。 現在も継続中！

公式HP： https://www.the-secrethome.com/(https://www.the-secrethome.com/)

■結婚式プロデュース／SALLY WEDDING DESIGN（サリィウエディングデザイン）

場所を限らず自由なウエディング創りを全国で展開。

ヴィラやオーベルジュを貸切り1泊2日でのウエディングや、ガーデンやビーチでテントを張ってのウエディングなど、通常の結婚式では行えない事も開拓。

沖縄や関東を中心に注目を集めている。

公式HP： https://www.sally-w.jp(https://www.sally-w.jp)