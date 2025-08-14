株式会社Shinkerが東京都渋谷区に東京オフィスを新設 ― 地方発のデジタルマーケティング会社～関東エリアでのクライアントサポート機能を強化

Shinker.Co.Ltd

東京オフィス設立 株式会社Shinkerが関東へリーチ拡大

株式会社Shinker（本社：静岡県静岡市、代表取締役：曽根田光）は、〒150-0045

東京都渋谷区神泉町10-15-301に東京支店を正式に設立いたしました。



これまで静岡県内を拠点に活動を展開してきたShinkerですが、関東地域のニーズに迅速に対応し、現地でのネットワークや情報収集を強化するべく、東京オフィスの設立に至りました。

東京支店

会社HPリンク(https://shinker.co.jp/tokyobranch/)

なぜ東京にオフィスを設立？

株式会社Shinkerは、静岡県を拠点に創業以来、地域密着型のデジタルマーケティング会社として、多くの中小企業や地方自治体、観光事業者のマーケティング支援を行ってきました。

創業からわずか数年で静岡県内に複数の拠点を持ち、幅広い業種のクライアントに対して、広告運用、SEO・MEO対策、SNS運用代行、Webサイト制作、動画・紙媒体制作まで一貫して提供できる体制を整えてきました。

近年、地方経済や企業活動の在り方は大きく変化しています。特に新型コロナウイルスの影響以降、オンライン化の加速や、地域間を越えたビジネス展開の重要性が急速に高まりました。こうした環境変化の中、地方企業であっても全国規模のマーケティングや首都圏市場への進出を視野に入れるケースが増えています。

しかし、その一方で「距離の壁」や「情報格差」が依然として存在し、首都圏の最新のマーケティング手法や市場トレンドをタイムリーに取り入れることが難しいという課題もありました。

Shinkerはこうした課題を解決するため、静岡本社からのリモート対応に加えて、日本のビジネス・情報発信の中心地である東京にオフィスを構えることを決断しました。

東京オフィスは単なる営業拠点ではなく、関東圏クライアントへのアクセス性向上、首都圏の最新トレンド・事例の吸収、パートナーシップの拡大、地方と首都圏の橋渡し役として役割を果たします。



「地方発・全国展開」そして「地方と都市の価値循環」を実現するための大きな一歩です。

Shinkerは今後、この拠点を活用して、地域経済の活性化とクライアントの事業成長を両立させるマーケティング支援を加速していきます。

株式会社Shinkerとは？

【株式会社Shinker(https://shinker.co.jp/)】

設立：2022年10月3日

資本金：約9,990,000円

ミッションと社名の由来

社名Shinkerは、Thinker（考え続ける）、Evolution（進化し続ける）、Sinker（変化し続ける）、True Value（真価を届ける）の4つの「シンカ（進化）」から構成され、テストを繰り返しながら顧客に真価を届ける意思を表しています。

主要拠点

静岡本社、藤枝オフィス、浜松オフィス、山梨オフィス、およびこのたび新設された東京オフィス

提供サービス内容

・デジタルマーケティング戦略設計

・インターネット広告（リスティング広告、YouTube広告、バナー制作など）

・SEO／MEO対策、コンテンツマーケティング

・ホームページ・ランディングページの制作、紙デザイン・動画制作

・SNSマーケティング（Instagram／TikTok運用代行、インフルエンサーPR支援）

他にも、アクセス解析やGoogleタグマネージャー導入支援、SNS広告支援などの包括的支援を行っております。

今後の展望

関東エリアへのリーチ拡大

東京オフィスを起点に、首都圏のクライアントへのアクセス性を高め、新規案件獲得とサービス提供の迅速化を目指します。

地域活性と情報循環の深化

東海地方と首都圏をつなぐ架け橋として、地域の魅力を発信し、地元企業の成長に寄与してまいります。

お問い合わせ先

静岡本社住所：静岡県静岡市葵区呉服町2丁目2‑13 朱宮フジビル7F

TEL：054‑292‑7772

E-mail：info@shinker.co.jp

Web：https://shinker.co.jp/

お問い合わせフォームまたはメールにてお願いいたします。

直接ご来社いただく場合は、事前のご連絡をお願いいたします。