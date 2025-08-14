外国人支援のGTN、「日本・モンゴルビジネスフォーラム2025」の「渋谷スタートアップチャレンジ」に協賛

写真拡大 (全4枚)

モンゴルの起業家の日本での挑戦を応援

外国人に特化し、住まい・就労・通信・金融など日本での暮らしを支えるサービスを包括的に提供する株式会社グローバルトラストネットワークス（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：後藤裕幸、以下「GTN」）は、2025年8月18日にモンゴル・ウランバートル市で開催される「日本・モンゴルビジネスイノベーションフォーラム2025」内で渋谷区とモンゴル・ウランバートル市が連携して実施するスタートアップ・ピッチコンテスト「渋谷スタートアップチャレンジ」に協賛します。
https://www.jica.go.jp/information/event/1571467_23420.html





イベント協賛の背景

日本とモンゴルは、1972年の国交樹立以来、経済・文化・教育・人材交流など多岐にわたり関係を深めてきました。日本に在留するモンゴル人は約1万2千人にのぼり、近年は若い世代を中心に、留学や医療・建設分野での就労を目的とした来日が増加傾向にあります。こうした交流を背景に開催される「日本・モンゴルビジネスイノベーションフォーラム」は、両国最大級の経済イベントです。2025年の第4回開催では、モンゴルのスタートアップによる公開ピッチ「渋谷スタートアップチャレンジ」も実施され、日本進出を目指す起業家にとって重要な機会となります。（※1）

GTNは、外国人向けに多角的な生活支援を展開しており、近年はスタートアップビザ取得を目指す外国人起業家の支援にも注力しています。2021年より渋谷区から受託を受け、外国人起業家が「日本で挑戦して良かった」と思える環境づくりに取り組んでいます。（※2）

今回、渋谷スタートアップチャレンジの実施を通じて、日本での新たなチャレンジに挑むモンゴルの若者たちを支援すべく、生活インフラ面からの協賛を決定しました。

※1）渋谷区のShibuya Startup Supportの取り組みについては、公式HP（https://shibuya-startup-support.jp/）をご覧ください。
※2）GTNによる渋谷区でのスタートアップ支援については、関連記事（https://wow.gtn.co.jp/376）をご覧ください。


イベント開催概要

スタートアップピッチコンテスト 「Shibuya Startup Challenge」
※本イベントは、「日本・モンゴルビジネスフォーラム2025」（https://www.jica.go.jp/information/event/1571467_23420.html）内のセッションです。


日時： 2025年8月18日（月） 15時開始予定　※日本時間

「日本・モンゴルビジネスフォーラム2025」全体は9:00～18:00での開催


場所：モンゴル国商工会議所（ウランバートル市）

GTNは協賛企業として、ピッチ審査合格者に対し、日本での生活準備を支援する特典としてGTNモバイルSIM「GTN 5G Unlimited」6か月分の無償提供を行います。




タイムテーブル




【GTNについて】
GTNは、「外国人が日本に来てよかったをカタチに」することを目指し、2006年の創業当初から一貫して外国人専門のサービスを提供してきました。住まい（家賃保証・賃貸仲介）・就労（就職・定着支援）・通信（SIM・回線）・金融（クレジットカード・ローン）など日本での暮らしを支えるサービスを包括的に提供しています。社員の7割を、約20の国と地域の外国籍メンバーが占めており、言語・文化の違いを理解したうえで、生活の中で発生するあらゆる困りごとの解決をしています。

社名　　：株式会社グローバルトラストネットワークス　
所在地　：東京都豊島区東池袋1-21-11 オーク池袋ビル2F
創業年月：2006年7月　
代表　　：代表取締役社長　後藤 裕幸
事業内容：外国人専門の家賃債務保証・賃貸仲介・通信・金融・登録支援・人材紹介事業など
URL 　 ：https://www.gtn.co.jp/



本件に関するお問合わせ先
株式会社グローバルトラストネットワークス
広報：籔本
電話：03-4500-1281　　FAX：03-6804-6802　e-mail：promo@gtn.co.jp