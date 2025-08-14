居住用賃貸の市場調査・分析システム「賃貸サマリ」がSaaS型に刷新。賃貸・分譲市場を横断する多角的なデータ分析を、よりスムーズに。

株式会社マーキュリー

不動産ビッグデータとAI等のテクノロジーを活用し、不動産マーケティングプラットフォームを提供する株式会社マーキュリー（本社：東京都新宿区 代表取締役CEO：陣 隆浩、証券コード5025、以下「当社」）は、不動産マーケティングプラットフォーム「Realnet」のサービスラインナップに居住用賃貸の市場調査・分析システム「賃貸サマリ」を追加し、2025年8月14日より提供を開始いたします。

新築マンション市場は、建築資材や人件費をはじめとした建設費の高騰などの影響を受けて、供給戸数が減少傾向にあります。この厳しい市場環境の中で競争力を高める為には、精度の高い事業戦略が求められる一方、従来の事業戦略策定における調査プロセスには膨大なリソースが必要で、不動産業界の長年の課題だと考えられています。

今回、従来のクライアントサーバー型からSaaS型に刷新された「賃貸サマリ」は、より柔軟でよりアクセスしやすい形へと進化しました。エリア毎の賃料相場や物件の傾向等の詳細なビッグデータを活用し、居住用賃貸物件の調査から分析、レポート作成までを一貫して効率的に行うことが出来ます。

当社が保有するビッグデータを活用することで、勘や経験に頼らないデータに基づいた市場の把握が出来、調査リソースを削減しながらマーケティング戦略の精度を高めることが可能になります。

■賃貸サマリの特徴

１.充実の検索機能

期間や地域、沿線・駅、設備といった様々な条件を掛け合わせることで、目的のデータを素早く検索・抽出します。さらに地図上からの絞り込み検索も可能で、直感的に市場を把握できます。

２.多彩な帳票出力

膨大なデータを瞬時に処理しExcel、PDF形式で出力できる為、オリジナルの資料作成やデータ分析を効率的に行うことができます。出力した帳票は、そのままプレゼン資料としても活用できます。

３.ビッグデータを搭載

三大都市圏を収録。データは毎月更新しています。

■データ概要(2025年8月13日時点)

エリア

首都圏（東京・神奈川・千葉・埼玉）

関西（大阪・兵庫・京都・奈良・滋賀・和歌山）

東海（愛知・岐阜・三重）

データ数(全エリア合計)

棟数：600,324棟

住戸数：4,882,091戸

募集データ数：22,216,041件

収録期間

全エリア：2020年1月以降

当社は今後も、お客様のニーズにお応えする魅力的な商品・サービスを提供することで、さらなる顧客基盤の拡大を図るとともに、当社の強みであるビッグデータを活用し引き続き事業を展開してまいります。

【Realnet(リアルネット)について】

当社が提供するRealnet（リアルネット）は、不動産ビッグデータと最新のテクノロジーを融合した不動産マーケティングプラットフォームです。

現在は、新築マンションデベロッパー向けマーケティングシステムの提供や仲介業者向けのコンテンツ提供等、多面的なサービスを提供しています。今後もサービス拡大と利便性向上に向け、さらに努力を続けてまいります。

サービスURL：https://real-net.jp/

【マーキュリーについて】

当社は、1991年の創業以来「不動産ビッグデータ」を武器に、事業を展開してきました。

「Big Data × Technology で不動産の未来は私たちが動かす。」をビジョンとして掲げ、近年は従来のビッグデータに、AI等のテクノロジーを用いて不動産マーケティングプラットフォームを提供しております。

これからも高品質なサービスを提供し続けることで、更なる顧客満足と事業の拡大を目指します。そして不動産ビジネスに関わるあらゆるステークホルダーの最良の選択の為に「確信」を届けてまいります。

【会社概要】

会社名：株式会社マーキュリー

所在地：東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル42階

URL：https://mcury.jp/

代表取締役：陣 隆浩

設立年月：1991年5月