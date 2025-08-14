声優 梶裕貴さんが美容液ファンデーション「薬用クリアエステヴェール」のアンバサダーに就任！

株式会社JIMOS

肌本来の力で肌を美しくすることを目指すMACCHIA LABEL /マキアレイベル（株式会社JIMOS本社：福岡県福岡市）は、美容液ファンデーション「薬用クリアエステヴェール」のアンバサダーに、声優の梶裕貴さんが就任したことをお知らせいたします。

また、アンバサダー就任を記念して、期間限定キャンペーンを2025年8月12日（火）より開催いたします。

■「薬用クリアエステヴェール」アンバサダー就任

「薬用クリアエステヴェール」は、美容液成分を62％※1を配合し“メイクしながらスキンケア”ができる美容液ファンデーションで、多機能で肌を守りつつ自然な美しい仕上がりにより様々な方にご愛用いただいています。これからも性別や年代を問わず、さらに多くの方に「薬用クリアエステヴェール」の魅力を伝えるため、声優や舞台俳優など幅広く活躍されている梶裕貴さんをアンバサダーに起用することとなりました。

※1 精製水を含む

■商品概要

・商品名称：薬用クリアエステヴェール

・商品種別：ファンデーション

・商品容量：13mL(約1.5～2ヶ月分)

＜価格＞

通常価格 ：2,698円（税込）

特別価格 ：1,980円（税込）

日本初※2、シミ※3・乾燥小ジワ※4・UVカット・近赤外線カット・抗炎症の５つの機能を持つ美容液ファンデーション。

※2 2019年8月時点（TPCマーケティングリサーチ調べ）※3 メラニンの生成を抑え・シミ・そばかすを防ぐ。※4 乾燥による小じわを目立たなくする効能評価試験済み。

■期間限定のキャンペーン特設サイトをリリース

購入個数に応じて、本キャンペーン限定のスペシャル特典を購入者全員にプレゼントいたします。

▶キャンペーン開催期間：2025年8月12日(火)～9月11(木)

▶キャンペーン特設サイトURL： https://cev.life/r/prky/

■薬用クリアエステヴェール購入特典キャンペーン

キャンペーン期間中、ご購入特典として、

梶裕貴さん演じる3つのオリジナルボイスや、

3つの限定オフショットをお楽しみいただけます。

＜特典入手方法＞

１.キャンペーンサイトから購入する。

２.商品と一緒に届く二次元コードをスマート

フォンなどで読み取り、購入者限定の特典

フォームへアクセスし、特典を受け取る。

【特典お受け取り期間】

2025年8月12日(火)～9月30日(火)

※詳細はキャンペーン特設サイトをご確認ください。

■プロフィール

梶 裕貴(かじ ゆうき) / 声優

9月3日生まれ。2004年に声優デビュー。「進撃の巨人」、「謎解きはディナーのあとで」など多数の人気作で活躍。声優アワード主演男優賞を2年連続受賞。ナレーションや書籍、舞台など多方面でも活動し、声優20周年を記念してAI音声合成プロジェクト【そよぎフラクタル】を発足。

■ブランドについて

マキアレイベルは通販化粧品ブランドとして1998年に誕生。誕生当初から、誰もがもっている肌本来の力（ホメオスタシス） を高め、自ら潤い、ハリを生み出す肌へ導く事を使命とし、より肌本来の力を高める研究を続けています。シンプルでありつつも、毎日行うスキンケアとメイクだからこそ、うきうきした気持ちになって頂きたい。それを叶えるために、成分、香り、色、使い心地、パッケージデザインで「シンプル+α」を追求。女性であることを心から楽しめるきっかけを創ります。

「昨日より今日、今日より明日の自分が好きと思えるように・・・」これからも一人一人の女性に寄り添い、自分らしい美しさ、輝きをひらいていく“鍵”となる化粧品や体験を提供し続けます。

◇【マキアレイベル】ブランドサイト：http://www.macchialabel.com/