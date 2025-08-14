『スターシード：アスニアトリガー』の攻略wikiをオープン！リリース特典も公開！

株式会社 Com2uS Japan

スマートフォン向けモバイルゲームをサービスしている株式会社Com2uS Japanは、『スターシード：アスニアトリガー』（以下、スターシード）の攻略wikiサイトのオープンと、リリース特典の公開をお知らせいたします。

このたび、『スターシード：アスニアトリガー』のサービス開始を前に、ゲームの世界観をより知っていただけるようゲーム攻略サイト「神ゲー攻略」内に攻略wikiをオープンいたしました。

攻略wikiでは『スターシード』のストーリーやキャラクター、イベント情報などをご覧いただけます。

特に個性豊かなキャラクターたちの情報は事前登録期間中、継続的にアップデート予定です。

サービス開始後は序盤の攻略法やおすすめのキャラクター編成などの育成をサポートするプレイガイドをお届けいたします。

また、今回の攻略wikiのオープンと同時に『スターシード』公式サイトと公式Xでは、日本のユーザー限定のリリース特典を公開いたしました。

正式サービス開始以降、すべてのユーザーを対象にログインするだけでSSRランクのキャラクター37種をプレゼントいたします。

さらに、リリース後10日間、1日100回ずつ合計1,000回分引けるガチャを実施し、育成アイテムを獲得できます。

このガチャでは育成アイテムに加えて、1日100回のうち必ず1回はSSRランクのキャラクターを獲得でき、素早い戦力強化ができます。

『スターシード』は、2025年下半期に日本国内での正式サービスを予定しており、App StoreやGoogle Play、公式サイトから事前登録を受付中です。

今回オープンした攻略wikiのほか、公式YouTubeチャンネルおよび公式Ｘでは、キャラクターのショート動画や声優コンテンツなどさまざまなコンテンツを配信しております。

『スターシード』に関する詳細は、公式サイト、公式Xにてご確認いただけます。

■『スターシード：アスニアトリガー』とは

『スターシード：アスニアトリガー』は、JOYCITYが開発し、Com2uSが全世界に向けて運営するAI美少女キャラクター収集型RPGで、世界を救うカギを握るプレイヤーがAI少女「プロキシアン」とともに世界を救うストーリーとなっています。

魅力的なキャラクターを収集する楽しさと、高橋李依さん、内田真礼さん、永瀬アンナさん、景山梨彩さんなど豪華声優陣が出演するハイクオリティなアニメーションシーンが特長です。

さまざまな文明のAI少女たちと交流しながら、彼女たちを成長させていく育成要素と、お手軽にプレイできる戦闘システムをお楽しみいただけるほか、登場するAI少女と1対1でやりとりができる「プロキシマトーク」を通して、彼女たちとの絆を深めていくことができます。

□『スターシード：アスニアトリガー』神ゲー攻略ページ

https://kamigame.jp/starseed/index.html

□『スターシード：アスニアトリガー』公式サイト

https://starseed.com2us.com/ja

□『スターシード：アスニアトリガー』公式X

https://x.com/STARSEED_JA

□『スターシード：アスニアトリガー』公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@STARSEEDJAPAN

□『スターシード：アスニアトリガー』App Store ストアページ

http://play.withhive.com/r?c=13983

□『スターシード：アスニアトリガー』Google Play ストアページ

http://play.withhive.com/r?c=13987

【注意事項】

※Apple、Apple ロゴ、iPhone、およびiPod touch は米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。App StoreはApple Inc. のサービスマークです。

※Google Play および Google Play ロゴは、Google LLCの商標です。

是非、『スターシード：アスニアトリガー』の事前登録にご参加ください。

今後とも「Com2uS」をよろしくお願いいたします。