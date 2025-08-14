クーミル株式会社、「LLMO対策、コンサルティングサービス」をリリース。YouTube経由のニーズ増加に応える

クーミル株式会社


LLMOコンサルティングサービス開始の背景

クーミル株式会社は、YouTubeチャンネル「クーミル株式会社-Web集客チャンネル(https://www.youtube.com/@marketing_coomil)」にてWebマーケティングに関する情報を配信しております。チャンネルを運営する中で以下のような問い合わせが増えてきております。


質問例)


Chat GPT等のLLMそして、検索結果画面にAIが回答する「AI Overview」により、検索順位は変わらないが、Webサイトへのアクセス数が減ってしまったが、対策はないでしょうか？



質問例)


AI Overviewに自社ブランドを表示させたいです。何かできることはありますか？



このように、AIO（AI最適化）やLLMO対策といった「LLM上に引用・言及されるようにしたい」という相談をBtoB、BtoC問わず増えてきております。これまでのクーミル株式会社が培ってきた「Web制作/SEO/Webマーケティング」の知見を活かし、新たにLLMOコンサルティングサービス(https://coomil.co.jp/service/llmo/)をリリースしました。



クーミル株式会社


LLMO対策・コンサルティングサービス：https://coomil.co.jp/service/llmo/




クーミル社がLLMOコンサルティングを行う理由

Web制作+LLMOコンサルタントの社内連携が可能

LLMO対策は、SEO対策と同様に、Webサイトの構造からAIフレンドリーなサイトへ改修する必要があります。クーミル株式会社では、mybestのような大手メディア出身のLLMOコンサルタントと、Web制作チームが連携をして業務ができる体制を構築しています。そのためLLMO対策が可能なWeb制作会社としてサービスを提供することが可能です。



徹底したSEOの基礎＋内部構造の見直しが可能

LLMO対策は、SEO対策の延長線上の施策が多く、基礎となる検索エンジン最適化が重要となります。クーミル株式会社は、コンテンツSEOからテクニカルSEOまでSEOに関する支援体制が整っております。自社サイトにおいても、多くのキーワードで上位表示化に成功しており、問い合わせに繋げることに成功しています。これらのノウハウを活かしてクライアント様のWebマーケティングを支援します。



AIフレンドリなーサイト制作可能

LLMO対策の一つとしてAIクローラーが読み取りやすいサイト構造や文章構成を作る必要があります。クーミル株式会社はWeb制作会社となるため、サイト構造の見直し＋改善まで一貫して対応することが可能です。



LLMOコンサルティングサービスの提供内容



LLMO対策は、コンテンツ制作やサイト構造の見直しだけでなくPRやブランディングなど広報に関わる領域まで幅広い施策が必要です。クーミル株式会社では、企業の状況に応じて行うべきLLMOを提案しております。上記の画像は、試作内容の一例です。



LLMO対策サービスページへ :
https://coomil.co.jp/service/llmo/

会社概要

クーミル株式会社は、Webサイト制作やマーケティング、アンケート調査など幅広く行っているデジタルマーケティングカンパニーです。ホームページ制作や、Webマーケティングでお困りの方はぜひご相談くださいませ。



企業情報：


クーミル株式会社


代表者：


馬鳥　亮佑


本社所在地：


東京都新宿区西新宿6-10-1新宿オークシティ西土地西新宿ビル8階


資本金：


5,000,000円


サイトURL：
コーポレートURL：https://coomil.co.jp/


運営メディア：https://coomil.co.jp/column/


▼SEOコンサルティングサービス


https://coomil.co.jp/service/seo-consulting/


▼コーポレートサイト制作


https://coomil.co.jp/service/corporate-website/


▼オウンドメディア制作


https://coomil.co.jp/service/ownedmedia/


▼LP制作（ランディングページ制作）


https://coomil.co.jp/service/landing-page/


▼採用サイト制作・リクルートサイト制作


https://coomil.co.jp/service/recruitment-website/


▼ポータルサイト制作・DB型サイト構築


https://coomil.co.jp/service/portal-site/