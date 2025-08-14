こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ヤーマン監修の日本化粧品検定協会主催「美容機器講座」がオンラインで開講
美容機器のグローバルリーディングカンパニーとして、科学的知見に基づく技術理解の普及へ
「美しくを、変えていく。」をスローガンに掲げ、技術の力でグローバルに美の進化に挑み続ける5年連続美顔器シェアNO.1*1のヤーマン株式会社（所在地：東京都江東区、代表取締役社長：山粼貴三代）は、2025年8月1日（金）、一般社団法人日本化粧品検定協会（所在地：東京都中央区、代表理事：小西さやか）が主催し、当社が監修を行った「美容機器講座」をオンラインにて開講いたしました。本講座は、2024年11月に実施した同テーマの対面講座が好評を博したことを受け、より多くの専門家の皆さまにご参加いただけるよう、オンライン形式で改めて実施する運びとなったものです。
美容機器市場は近年急速に拡大しており、製品そのものの性能だけでなく、その仕組みや技術的背景に関する正しい理解の重要性が高まっています。こうした背景を受け、専門的な知識に基づいた製品開発と情報発信の役割が、メーカーにもこれまで以上に求められています。当社はこれまで、「人を美しくするテクノロジー」としての美容機器に関し、工学的エネルギーと皮膚科学の両面からその有効性を研究してまいりました。既存の研究体制を『表情筋研究所』として体系化し、学術論文の発表なども通じて、科学的根拠に基づいた美容技術の確立に取り組んでいます。
本講座では、これまでの研究で得られた知見をもとに、家庭用美容機器に搭載されている各種技術やエネルギーの特性、その美容効果を引き出すメカニズムについて、化粧品の専門家である日本化粧品検定協会認定コスメコンシェルジュの皆さまに向けて、ヤーマン株式会社 開発本部副本部長・テックストラテジストの久保井美帆が講師となり、解説しています。
当社は本講座の開講を通じて、自社製品に対する理解促進にとどまらず、美容機器に関する正確な知識と技術的知見の共有を図り、業界全体の専門性向上と、持続的かつ健全な市場の成長に貢献してまいります。美容機器のリーディングカンパニーとして、今後も日本化粧品検定協会と連携し、科学的根拠に基づく正しい情報の普及を推進してまいります。
■ヤーマン株式会社のご紹介
1978年の設立以来、精密電子機器メーカーとしての技術開発基盤を背景に、日本初の体脂肪計*の開発など、アルゴリズム設計に強みを生かしながら、革新的な製品を作ることに全力を注いできました。業務用美容機器からはじまり家庭用美容機器へ歩みを進め、美容機器専門メーカーとして「美しくを、変えていく。」をスローガンに掲げ、これからも先端テクノロジーと常識を変えるアイデアで、美しくなる夢や驚きをお届けしていきます。
*手足4点で計測するインピーダンス方式において
*1 (株)富士経済『美容＆健康家電マーケティングトレンドデータ2020』2018-2019年実績、『美容＆健康家電市場・関連サービス
トレンドデータ2023-2024』2020-2022年実績、美顔器カテゴリにおいて日本国内の美容家電全体におけるメーカーシェアとして
※発表日現在の情報となります。最新の情報と異なる場合がございますのでご了承ください。
