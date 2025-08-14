【森トラスト】ビジネスパーソン向け「働く×美容」をテーマにした体験型イベント「つかめ！美ジネスチャンス！」9/10（水）～12（金）開催























※イベント内容及びスケジュールは予告なく変更する場合があります。

※雨天・荒天の際は中断・中止となる場合があります。



森トラスト株式会社について https://www.mori-trust.co.jp/

森トラスト株式会社は、日本の都心部における大型複合開発や、全国のホテル＆リゾート事業を手掛ける総合不動産ディベロッパーです。「不動産事業」「ホテル＆リゾート事業」「投資事業（国内・海外）」の3事業を主軸に、国内外52棟のビル・住宅・商業施設と、33ヶ所のホテル・リゾート施設（2025年3月時点）を展開しています。

当社は、都市開発や観光資源となる歴史的建造物を保存・活用したホテル開発などを通じて、日本の国際競争力を高める事業を推進してまいります。



森トラストグループ 主な進行中のプロジェクト

東京ワールドゲート赤坂

第1期竣工：2024年8月／第2期竣工：2025年10月予定









フード＆ドリンクでカラダの中から美を意識！◆【毎日20食限定】CoCo Deli「Beauty」東京ワールドゲート2階CoCo Loungeで販売中のデリボックス「CoCo Deli」に、イベント期間限定で美を意識したメニュー「Beauty」が登場。紫外線対策に効果的と言われる抗酸化作用を持つリコピンやアスタキサンチンを含んだ食材を使用した料理と、ビタミンCやカリウム、鉄分を含んだスムージーセットになったお弁当です。◆スターバックスの「美を気遣うおすすめカスタムドリンク」スターバックスコーヒー東京ワールドゲート神谷町店で本イベントおすすめの「美を気遣うカスタムドリンク」を簡単に注文可能。ご注文は店頭で「（商品名の）美ジネスチャンスカスタム」と伝えるだけ！https://digitalpr.jp/table_img/2731/115917/115917_web_2.png◆イベント期間中はヘルシーメニューのキッチンカーが出店！東京ワールドゲートに出店している日替わりキッチンカーでは、イベント限定のヘルシーメニューを提供予定。アボカドタコライスや野菜カレーなど、普段とは少し違う食事を選ぶことで、自分の食生活を振り返るきっかけに。（補足）アンケート調査「ビジネスパーソンを対象とした美容意識に関するアンケート」概要調 査 時 期 ： 2025 年7 月 18 日～7 月31 日調 査 属 性 ： 20～60代のビジネスパーソン男女（会社員・自営業・公務員）サンプル数 ： ３００名調 査 方 法 ： 森トラスト公式LINEアカウント上でのアンケート本調査内容をご利用の場合は、出典元として「森トラスト/ビジネスパーソンを対象とした美容意識に関するアンケート（2025年7月）」とご記載いただきますよう、お願いいたします。公式ホームページ、公式SNS等でイベント情報を随時更新してまいります。