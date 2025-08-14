「Rakuten NFT」、「楽天イーグルス」「ヴィッセル神戸」の公式チケットリセールに「NFTチケット」を導入

楽天グループ株式会社

楽天グループ株式会社が運営するNFTマーケットプレイス「Rakuten NFT」は、プロ野球「東北楽天ゴールデンイーグルス」（以下「楽天イーグルス」）とサッカー・明治安田Ｊ１リーグ「ヴィッセル神戸」の公式チケットリセールに「NFTチケット」を導入しました。

「楽天イーグルス」では、2025年9月開催分以降の「楽天モバイルパーク宮城」で開催される一軍戦のうち「電子チケット引取」（QRコード）を選択して購入されたチケットのリセールが対象です（注1）。「ヴィッセル神戸」では、個人で購入された「シーズンシート2025」チケットで2025明治安田Ｊ１リーグ第32節「ヴィッセル神戸 対 清水エスパルス」以降のリセールが対象となります（注2）。

「NFTチケット」は、ブロックチェーン技術を活用したデジタルチケットです。NFTはデータ自体に取引履歴や所有者情報などが記録され、ブロックチェーン技術によりすべての取引履歴を透明かつ改ざん不可能な形で記録することが可能です。そのため、偽造防止や二重取引の防止といった技術的な利点を持つだけでなく、取引の透明性を確保し、通常の2次流通よりもユーザーが安心してチケットを購入・リセールすることができます。「楽天イーグルス」と「ヴィッセル神戸」における従来のチケットリセール方法では出品価格が指定されていましたが、「NFTチケット」を活用した方法では出品者が自由に価格を設定することが可能です（注3）。

「Rakuten NFT」は、今後も魅力的で新しいエンターテインメント体験の提供とサービスの利便性向上を図り、幅広いユーザーに向けて満足度の高いサービス提供を実現してまいります。

（注1）休日・平日パック、招待・優待チケット、クーポンを利用して予約されたチケット、スペシャルチケット、「楽天モバイルパーク宮城」以外で開催の試合、オープン戦・ファームのチケットはリセールサービス対象外です。

（注2）法人で購入されたシーズンシート、シーズンシート対象外試合のシーズンシート先行販売などの一般チケットはリセールサービス対象外です。リセール開始は8月27日（水）です。

（注3）出品者には、出品価格から販売手数料とシステム利用料を差し引いた金額を払い戻します。販売手数料とシステム利用料の詳細は、リセールガイドページより確認することができます。

■「楽天イーグルス」の公式チケットリセールにおける「NFTチケット」導入概要

対象チケット： 2025年9月開催分以降の「楽天モバイルパーク宮城」で開催される一軍戦のうち「電子チケット引取」（QRコード）を選択して購入されたチケットのリセール

リセールガイドページ： https://ticket.rakuten.co.jp/features/eagles-resale/

■「ヴィッセル神戸」の公式チケットリセールにおける「NFTチケット」導入概要

対象チケット： 個人で購入された「シーズンシート2025」チケットで2025明治安田Ｊ１リーグ第32節「ヴィッセル神戸 対 清水エスパルス」以降のチケットリセール

リセールガイドページ： https://ticket.rakuten.co.jp/features/vissel-resale/



■「Rakuten NFT」概要

ブロックチェーン技術を活用したデジタルチケット「NFTチケット」の購入や、NFTの個人間売買ができるユーザー向けマーケットプレイスです。購入時には、「楽天ポイント」を貯めたり、使ったりすることが可能です。

HP： https://nft.rakuten.co.jp/

公式X： https://x.com/RakutenNFT



