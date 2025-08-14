ニジゲンノモリ×アニメ『鬼滅の刃』 コラボイベント第3弾 限定コラボフードメニュー新作3種 8月15日（金）より登場！
株式会社ニジゲンノモリ（本社：兵庫県淡路市、代表取締役社長 貞松 宏茂）は、「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」にて、アニメ『鬼滅の刃』の世界を体験できるコラボイベント第3弾を3月15日（土）～12月14日（日）の期間限定で開催しています。
この度、アニメ『鬼滅の刃』のキャラクターをモチーフにした新作のコラボフード3種を8月15日（金）より販売開始いたします。
今回は、ケチャップで煉獄杏寿郎の炎を表現した、食べれば「うまい！」こと間違いなしの「うまい！が止まらない 煉獄杏寿郎のオムライス」や、上弦の陸・堕姫、妓夫太郎をイメージした2色のそうめんを選べるタレ（めんつゆまたはピリ辛ごまダレ）で食べる「堕姫・妓夫太郎の兄妹そうめん」、下弦の伍・累の血鬼術「刻糸牢」を赤色の食材で表現した「累の刻糸牢ランチボックス」が登場。
昼も夜も夢中になれるコラボイベントでは、体力の回復も重要任務！コラボフードを食べて、アニメ『鬼滅の刃』の世界観を楽しもう！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327349&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327349&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327349&id=bodyimage3】
■ ニジゲンノモリ × アニメ『鬼滅の刃』コラボイベント第3弾 フード 概要
販売期間：
2025年8月15日（金）～12月14日（日）
メニュー：
「うまい！が止まらない 煉獄杏寿郎のオムライス」／1,800円（税込）
「堕姫・妓夫太郎の兄妹そうめん」／1,600円（税込）
「累の刻糸牢ランチボックス」／1,600円（税込）
営業時間：
・レストラン「モリノテラス」11：00～19：30（L.O 19：00）
・「鬼滅の刃 キッチンカー」 12：00～20：00
※季節によって異なります
場所：
兵庫県淡路市楠本 2425-2（兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」内）
備考：
※煉獄の「煉」は「火+東」が正しい表記となります。
■ ニジゲンノモリ × アニメ『鬼滅の刃』コラボイベント第3弾 概要
期間：
2025年3月15日（土）～ 2025年12月14日（日）
場所：
兵庫県淡路市楠本 2425-2（兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」内）
内容：
アニメ『鬼滅の刃』の世界をニジゲンノモリの大自然の中に再現。
参加者は昼夜2つのイベントを通して、アニメ『鬼滅の刃』の世界を楽しむことができる
（1）【夜開催】ニジゲンノモリ×アニメ『鬼滅の刃』「ナイトウォーク 無限城への軌跡」
1.2kmの夜の森を歩きながら、プロジェクションマッピング等で再現されたアニメ 『鬼滅の刃』の世界を体感することができる。参加者は、これまでにアニメ化された 「竈門炭治郎 立志編」から「柱稽古編」までの竈門炭治郎や柱たちが繰り広げる鬼との戦いを追体験しながら、来たる鬼舞辻無惨との戦いに向けて情報を集めていくミッションに挑戦。ゴール地点ではオリジナルノベルティをプレゼント
（2）【昼開催】ニジゲンノモリ×アニメ『鬼滅の刃』「謎解きウォーク 花降る里と幻の鬼巡り」
ニジゲンノモリオリジナルとなるufotable描き下ろしイラストのキャラクターパネル が設置されたエリアを周遊しながら、謎解きゲームを楽しむことができる。
今回は鬼8体の描き下ろしイラストパネルが初登場。幻の世界に迷い込んでしまった 参加者は、園内にいる鬼の謎を解き明かしていき、幻からの脱出に挑戦いただきます。参加特典としてコラボイベント限定のオリジナル缶バッジをプレゼント
