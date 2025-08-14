株式会社Shinkerとインフィニックが協力-静岡 解体工事でSEO対策を実施し、「検索順位上昇を実現」～地域に根差した住宅の解体で顧客満足度も向上～

Shinker.Co.Ltd

静岡県を拠点にWebマーケティング支援を行う株式会社Shinker（本社：静岡市／代表取締役：曽根田光）は、静岡県内で解体工事事業を展開する株式会社インフィニック（本社：静岡市）と協力し、同社公式サイトにおけるSEO対策を実施しました。

【株式会社ShinkerのSEO対策】

（サービスURL：https://shinker.co.jp/seo_sem/ )

株式会社Shinkerが実施したSEO対策支援の結果、「静岡 解体工事」など主要キーワードでの検索順位が大幅に上昇し、地域からの集客力が強化された。

そのようなShinkerのSEO対策支援サービスでは、ヒアリングから戦略構築、コンテンツ制作、内部・外部施策、効果分析までをワンストップで提供するSEO対策を展開しています。

そんな成果主義のSEO対策サービスに関する情報を簡単にまとめます。

＜特徴＞

・コンテンツSEO：キーワード選定、競合分析、記事制作を通じてユーザーに響く情報を発信。

・内部対策：サイト構造の最適化、ページ高速化、SSL化など、検索エンジンが好む環境を整備。

・外部対策：被リンク獲得やSNSとの連携による信頼性向上を図る。

データ分析を得意とし、Web解析士などの専門資格保有者による施策設計を強みにしています。

Google Partner認定企業として、SEOだけでなく広告（Google広告、YouTube広告）、LP制作、SNS運用、MEO対策などのWeb施策を一貫して対応可能です。

・料金体系

月額10万円～(税抜）

契約期間は6か月から

中小企業や地方企業でも導入しやすい設定となっています。

・対応エリア

静岡県内は対面対応可能で、全国についてはオンラインでの対応に対応しています。

「SEO対策に関する、こんなお悩みはありませんか？」

【株式会社インフィニックについて】

株式会社インフィニックは、静岡県内を中心に住宅・建物の解体工事を行う専門企業です。安全性・環境配慮・迅速な対応をモットーに、木造住宅から鉄骨・RC造まで幅広い工事に対応。地域密着の信頼と実績を活かし、顧客満足度の高いサービスを提供しています。

(株式会社インフィニック公式HP：https://infinic-ltd.com/ )

今回の取り組みでは、Shinkerが得意とする検索意図に基づいたキーワード設計とコンテンツ最適化を活用。Google検索における評価向上を実現しました。

特に、施工事例や費用感を分かりやすく伝える情報設計を行うことで、検索から問い合わせまでの導線がスムーズになりました。

【株式会社Shinkerとは？】

(会社HP：https://shinker.co.jp/ )

設立：2022年10月3日、静岡県静岡市に創業。現在は静岡本社をはじめ、藤枝・浜松・山梨・東京にも拠点を展開しています。

資本金：9,990,000円／従業員：約23名（アルバイト・インターン含）

理念

Thinker（考え続ける）

Evolution（進化し続ける）

Sinker（変化し続ける）

True Value（真価を届ける）



を合言葉に、テストと改善を繰り返しながら、地方発の価値を創出していく企業です。

【お問い合わせ】

株式会社Shinkerは、SNSを通じたブランディングや集客を通じて、企業の成長をサポートし続けます。 SEO対策だけでなく、デジタルマーケティング全般に関する詳細やお申し込みについては、以下の連絡先までお問い合わせください。

メールアドレス: info@shinker.co.jp

ウェブサイト: https://shinker.co.jp/

株式会社Shinkerでは、Webマーケティングを通じて、企業や団体のブランディング・集客を支援しています。ぜひ、お気軽にご相談ください。