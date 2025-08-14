ママたちがハンドメイドに込める想いは、「子どものために！」 ～レーザーカッターが新たな創作の扉を開く可能性も～
ベビカムが「ハンドメイドに関する意識調査」結果発表
2025年8月14日
ベビカム株式会社
【調査概要】
この度、ベビカム株式会社（本社所在地：東京都千代田区、代表取締役：安西正育）は、妊娠・育児コミュニティ「ベビカム」の会員221名を対象に「ハンドメイドに関する意識調査」を実施いたしました。コロナ禍を経てさらに注目を集めるハンドメイド市場において、創作者の実態や新技術「レーザーカッター」への関心について明らかになりました。
調査期間： 2025年7月18日～7月31日
調査対象： ベビカム会員 221名
調査方法： インターネット調査
【調査結果のポイント】
1. ハンドメイド経験率は85.5%と高水準
回答者221名のうち、163名（73.8%）がハンドメイド経験者で、10人に1人ちかくが、「よく作る」というハンドメイド愛好者でした。近年の、100均ショップなどのハンドメイドコーナーの充実ぶりをみても、ハンドメイド人気の高まりが感じられます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327343&id=bodyimage1】
制作アイテムは多岐にわたり、以下のような分布となっています。特に布小物・ソーイングは身近で簡単に取り組めるので人気のようです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327343&id=bodyimage2】
2. 創作目的は「子どものために作りたい」が最多
ハンドメイドを行う理由について、明確な傾向が見られました。
やはり、妊娠・育児中は、子どものためにというモチベーションが高まるのもよくわかります。子どもが喜ぶ顔も思い浮かびますね。
また、自分のリフレッシュのための時間として、ハンドメイドが役立っている人も多いようです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327343&id=bodyimage3】
3. レーザーカッターの認知度は、まだ23.6%
海外では人気が高まっている、ハンドメイドの新しいツールとして、レーザーカッターについて聞いてみました。
「知らない」という人が50%でした。しかし、中には、「とても興味を持っている」人が14名、さらにすでに「保有している」人が3名いたことには驚きました。とても、情報に敏感で、行動が早い方なのではと思います。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327343&id=bodyimage4】
4. レーザーカッター活用への期待は多方面にわたる
レーザーカッターのことを知らなかった人にも、Webページでレーザーカッターについて紹介した後で、レーザーカッターについて、聞いてみました。
（紹介ページ： https://www.worksmrt.net/lasercutterbasic ）
レーザーカッターの機能や活用可能性などに、高い関心が示されたとともに、スキルを学ぶためのレーザーカッターワークショップへの参加意向では、80%近くの人が参加を検討するなど、新技術習得への意欲の高さが明確になりました。
以下に、２つの自由回答の具体的な意見のいくつかを、そのままピックアップしてお伝えします。
Q13（レーザーカッターを知った上での感想）詳細回答
「レーザーカッターのことを知った上で、どう感じましたか？」
細かい作品が作れたりハンドメイドの可能性が広がると感じた（37歳）
