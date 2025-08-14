日本初【AI×SEO】メディアローンチ｜生成AI時代の検索を解剖するナレッジ集結

株式会社Faber Company

1,900社が導入した「ミエルカSEO」や「ヒートマップ」などのITツールを提供する株式会社Faber Company（本社：東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー23F、代表取締役：古澤 暢央）は、生成AIの登場で急速に変化する検索エンジンの「今」と「これから」を分かりやすく解説するナレッジメディア『AI×SEO』を本日正式リリースいたしました。

『AI×SEO』：https://mieru-ca.com/ai-seo/

お問い合わせ先：pr@fabercompany.co.jp

■『AI×SEO』とは

『AI×SEO』は、検索アルゴリズム・生成AI・コンテンツマーケティングの交差点を深掘りし、SEO・マーケティング担当者の実践力向上をサポートする専門メディアです。現場で役立つハウツーと、世界のAIニュースの日本語ダイジェストをワンストップで提供します。

３つの主な特長

国内トップクラスのSEO専門家、生成AI研究者が執筆・監修

○ SEO専門家 辻 正浩の寄稿記事

○ 海外SEO情報ブログ運営者 鈴木 謙一の監修記事

○ 人工知能学会理事で麗澤大学工学部教授 清田 陽司氏へのAIインタビュー

○ 筑波大学ビジネスサイエンス系准教授 吉田 准教授の監修記事

2.世界中のAI関連ニュースを日本語で要約

生成AI最先端である英語圏での発信を中心に、重要なAIニュースを運営元のFaber Companyが厳選。日本語に要約した記事を週刊ペースで公開。多忙なビジネスマンやマーケターも短時間で、最先端のAI情報を入手できます。



3.実務ですぐ役立つTipsとケーススタディ

日々目まぐるしく進化する生成AI分野の基礎知識から最新情報、SEO支援歴20年の当社だから発信できる“現場で使える知見”まで幅広く発信。すぐに使えるGEO（AI SEO、LLMO）チェックリストやYouTubeも掲載。AI時代にも適応するSEOのノウハウを、アカデミックだけでなく実践ノウハウに昇華して公開していきます。

『AI×SEO』公式サイトURL

https://mieru-ca.com/ai-seo/

運営：株式会社Faber Company（ファベルカンパニー）

「辺境の知から、“マーケティングゼロ“を実現する」をコンセプトに、企業のWebマーケティングを支援。2005年の創業以来、クライアント企業のSEO施策、コンテンツ制作などの事業を展開。2013年からSEOプラットフォーム「ミエルカSEO」の自社開発を開始し、2015年リリース。開発メンバーには、ウェブアナリストで当社のCAO（Chief Analytics Officer）・小川卓に加え、筑波大学ビジネスサイエンス系の吉田光男准教授、明治大学の高木友博名誉教授ら、AIの権威が加わる。ソフトウェア特許登録済。

会社名 ：株式会社Faber Company

所在地 ：〒105-6923 東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー23F

代表取締役：稲次正樹、古澤暢央

資本金 ：1億円

設立 ：2005年10月

事業内容 ：SEOプラットフォーム「ミエルカSEO」の開発・提供、SEOコンサルティング、GEO（通称AI SEO、LLMO）向けソリューションなど。

● ミエルカ事業

● コンサルティング事業

● メディア事業

● ミエルカコネクト（DX人材紹介）事業

コーポレートURL：https://www.fabercompany.co.jp/

