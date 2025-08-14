ゴマブックスの電子書籍が20%OFF！15周年記念キャンペーン開催！
ゴマブックス株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：赤井仁）は、2025年で電子書籍配信事業開始から15周年を迎えるにあたり、日頃の感謝を込めて、記念キャンペーンを開催します。
キャンペーンはAmazon Kindleにて先行スタートし、その後、他の主要電子書籍ストアでも順次開催予定です。この機会に、ゴマブックスがこれまでに手がけてきた多彩な作品をぜひお楽しみください。
【キャンペーン概要】
内容: ゴマブックスの電子書籍が20%以上OFF
期間: 2025年8月14日（木）～9月30日（火）
対象ストア: Amazon Kindle（先行開催）
また、特設サイトでは、読者の皆様に新たな作品との出会いをお届けするため、毎週おすすめ作品を紹介してまいります。
特設サイト：https://goma-e-books-15th.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327340&id=bodyimage1】
【作品紹介】
タイトル：『星の王子さま』
著者： サン＝テグジュペリ（浅岡夢二：訳）
商品URL: http://amzn.to/2Dqx6oD
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327340&id=bodyimage2】
＜内容紹介＞
絵本は子供向けである、の概念を覆す名作『星の王子さま』。むしろ大人になってから心に響く名言が多く、世界中で愛されているお話です。実は日本にはミュージアムもあることご存じでしょうか。ちょっぴり疲れて立ち止まったとき、ふと日常がほのかに明るく見えて気持ちが晴れてくる……そんな感覚になるかもしれません。
葉祥明のハートフルな絵とスピリチュアルな新訳（浅岡夢二：訳）で生まれ変わった「星の王子さま」。
不朽の名作に新たな魂が吹き込まれました。
タイトル：『短期間で〝よい習慣〟が身につき、人生が思い通りになる！ 超習慣術』
著者： メンタリストDaiGo
商品URL: https://amzn.asia/d/50RN2yL
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327340&id=bodyimage3】
＜内容紹介＞
人生は習慣で変えられる！
人の行動の45％は習慣、つまり無意識の行動で成り立っている。
すなわち、「こうしたい」「こうなりたい」と思えるような
〝よい習慣〟を身につけてしまえば、人生のほぼ半分を自分の思い通りにできるということ。
それほど、習慣の力はバカにならないのだ。
しかし、三日坊主という言葉がある通り、何事も続かないと諦めている人は実に多い。
そして、その多くの人の挫折する理由が、目標設定が高すぎることにある。
自分の身の丈に合うような、頑張らなくても簡単にできることというのは
毎日実行し続けていけば、やがてそれが無意識のうちに自然にできるようになる。
本書では、その目標設定のしかたから、無意識のうちに習慣化できるようになるまでの方法を紹介。
そして、最終的には、誰もが〝よい習慣〟を身につけて、思い通りの人生を手に入れることを目標に設定している。
【目次】
はじめに 習慣づくりは簡単だ！
第１章 人生の50％を占める習慣的行動を操る【５つの超習慣術】
第２章 習慣が身につく確率を極限まで高める【７つの心理テク】
第３章 三日坊主にならない【習慣維持テクニック】
第４章 習慣の挫折をなくす【セルフ・コンパッション】
第５章 何年も治らない悪い習慣を駆逐する【８つのリバウンド対策法】
第６章 パートナーから親、子供まで【他人の悪い癖を直す方法】
【著者プロフィール】
メンタリストDaiGo
慶應義塾大学理工学部物理情報工学科卒業。人の心をつくることに興味を持ち、人工知能記憶材料系マテリアルサイエンスを研究。英国発祥のメンタリズムを日本のメディアに初めて紹介し、日本唯一のメンタリストとして数百のTV番組に出演。現在は、企業のビジネスアドバイザーやプロダクト開発、作家としても活動中。ベストセラー多数。
会社名:ゴマブックス株式会社
代表者:代表取締役 赤井仁
〒150-0001
東京都港区虎ノ門３丁目８番25号
近鉄虎ノ門ビル701
TEL:03-5468-8370
FAX:03-5468-8371
URL:http://www.goma-books.com/
X:@gomabooks
facebookページ:http://bit.ly/2zvgZ6C
【本件に関するお問い合わせ】
ゴマブックス株式会社編集部宛
TEL:03-5468-8370
FAX:03-5468-8371
配信元企業：ゴマブックス株式会社
