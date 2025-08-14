【明治記念館】“TV番組でも紹介された真夏の美味！オンラインショップ限定の上品なアイス” 奥能登産の結晶塩を付けて食べるマスカルポーネチーズと小倉あんのハーモニー「しおもなかアイス」をご紹介します
明治記念館（東京都港区元⾚坂2-2-23）のオンラインショップでは、暑い夏にぴったりの「しおもなかアイス（3240円・税込※別途送料）」を販売しています。
厳選した素材を使用してひとつひとつ丁寧にお作りし、テレビ番組でも紹介された明治記念館オリジナルのもなかアイスを、贈答やお土産にぜひお求めください。
※内容量：バニラ3個・黒ゴマ3個 (計6個入)
※箱サイズ：約117(W)×280(D)×77(H)mm
※保存方法：要冷凍（-18℃以下で保存してください）
※配送方法：クール便(冷凍)
※熨斗掛け：熨斗は短冊熨斗となります
※本商品は、冷凍クール便以外の商品とご一緒にご購入された場合、別々のご発送となります。予めご了承ください
ご購入はこちら :
https://meijikinenkan-shop.net/item-detail/1414788
しおもなか「バニラ」
濃厚なバニラアイスを求肥と皮で包んだ、しおもなか「バニラ」。
別添えの塩を付けて食べることで、より甘さが引き立つ。
しおもなか「黒ゴマ」
香ばしい黒ゴマの風味が豊かな、しおもなか「黒ゴマ」。
はちみつ入りのマスカルポーネチーズと小倉あんが、黒ゴマと絶妙にマッチ。
断面図
「しおもなかアイス」は、はちみつ入りのマスカルポーネチーズと小倉あん、アイスと求肥をもち米100％のもなかの皮で包んだ四層構造となっています。一袋ごとに付属した能登産の塩を付けてお召し上がり頂くことで、味覚のレイヤーや味の変化をお愉しみ頂けます。
付属の結晶塩
●明治記念館について
https://www.meijikinenkan.gr.jp/
明治記念館本館は、明治14（1881）年に「⾚坂仮皇居の御会食所」として、現在の迎賓館赤坂離宮のある場所に竣工された建物を明治神宮外苑の一角に移築したものです。明治21（1888）年には『大日本帝国憲法』草案審議の御前会議の場となり、明治天皇は欠かすことなくお出ましになられました。そのような由緒から、明治記念館本館は「憲法記念館」とも呼ばれています。
昭和22（1947）年に『明治記念館』の名称で結婚式場として開館式が挙行され、以来23万組を超えるご夫婦の新しい門出をお祝いしてきました。現在は結婚式にとどまらず、パーティ・会議などのMICE利用、祝賀会や人生儀礼などの記念日利用、レストランや懐石料亭でのお食事会など、多くの会場をさまざまな用途でご利用いただいています。
令和2（2020）年には、本館の歴史的・建築的価値が認められ、東京都指定有形文化財（建造物）に指定されました。現在は、平日は主にラウンジ/ダイニング「kinkei」としてご利用いただけます。庭園に面した開放的な「空間」と、明治時代の面影を残す格天井など歴史あるインテリアが、和魂洋才の上質な「時間」を提供します。また、明治記念館オリジナルのケーキや和洋菓子、サイフォン式で抽出するコーヒーもお愉しみいただけるなど、都会の喧騒を離れ、落ち着いた空間・時間を満喫できる「場」を提供しています。
住所：東京都港区元⾚坂2-2-23
アクセス：JR中央・総武線【信濃町駅】下車徒歩3分
地下鉄 銀座線・半蔵門線・大江戸線【⻘山一丁目駅】下車（2番出口）徒歩6分
地下鉄 大江戸線【国立競技場駅】下車（A1出口）徒歩6分
駐車場：あり（97台まで可能）
電話：03-3403-1171（大代表）
公式HP：https://www.meijikinenkan.gr.jp/
婚礼公式HP：https://www.meijikinenkan.gr.jp/wedding/
レストラン公式HP：https://www.meijikinenkan.gr.jp/restaurant/
レストラン公式Instagram：https://www.instagram.com/meijikinenkan_gourmet/
オリジナルスイーツHP：https://www.meijikinenkan.gr.jp/kanominomori/
オンラインショップ：https://meijikinenkan-shop.net/
公式Facebook：https://www.facebook.com/meijikinenkanofficial/(https://www.facebook.com/meijikinenkanofficial/)
公式Instagram：https://www.instagram.com/meiji_kinenkan_official/
婚礼公式Instagram：https://www.instagram.com/meijikinenkan_wedding/
婚礼公式TikTok：https://www.tiktok.com/@meijikinenkan_wedding
公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC_jqDqcTTIqkYLUMS2YAhdg
公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/mk_sekirei