「忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師19」がLINEクリエイターズ着せかえランキングで1位を獲得！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、2025年8月5日（火）に配信を開始した「劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師」のLINE着せかえ最新作「忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師19」が、2025年8月6日（水）に、LINE Creators MarketのLINEクリエイターズ着せかえランキングで1位を獲得した事をご報告させていただきます。
株式会社インクルーズは280社900超の多種多様な有名IPライセンサーと【直接】契約し、LINEコンテンツ（LINEスタンプ・LINE着せかえ・LINE絵文字）の配信で日本国内TOPクラスの有料販売実績を誇るデザインコンテンツのパブリッシャーです。全世界のLINE利用者の半分を占める台湾・タイ・インドネシアでの有名アニメIPの海外配信も強化しており、今後は日本国内だけでなく、台湾・タイ・インドネシアを中心とする全世界のLINEコンテンツのマーケットでの更なる売上シェアの拡大にも注力しています。
■商品概要
【タイトル】忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師19
【販売URL】https://line.me/S/shop/theme/detail?id=56c6ed5e-3c37-4455-8197-71dd2a38a835
【利用料金】370円（税込）または、150LINEコイン
■「劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師」
『土井半助』失踪、『天鬼』襲来。
タソガレドキ忍者・諸泉尊奈門との決闘に向かった後、消息を絶ってしまった土井先生―
山田先生と六年生による土井先生の捜索が始まる中、担任不在の一年は組では、タソガレドキ忍軍の忍び組頭・雑渡昆奈門と、尊奈門が教壇に立つことに！
そんな中、きり丸は偶然、土井先生が置かれた状況を知ってしまうのだった。
一方、土井先生捜索中の六年生の前に突如現れたのは、ドクタケ忍者隊の冷徹な軍師・天鬼。
その顔は、土井先生と瓜二つで―
忍たま達に立ちはだかる最強の敵を前に、今、強き「絆」が試される。
果たして乱太郎、きり丸、しんべヱたちは、土井先生を取り戻すことができるのか―！？
【OFFICIAL SITE】https://sh-anime.shochiku.co.jp/nintama-movie/
【OFFICIAL X】https://x.com/nintama_eiga
（C）尼子騒兵衛／劇場版忍たま乱太郎製作委員会
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 河野 文香
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
