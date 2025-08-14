法人向けChatGPTサービス「ChatSense」、最新の「GPT-5」に対応開始

株式会社ナレッジセンス法人向けChatGPTサービス「ChatSense」、最新の「GPT-5」に対応開始

株式会社ナレッジセンスは、セキュアな環境でChatGPTを活用できる、法人向けChatGPTシステム「ChatSense」を提供しております。この度、ChatSense内で利用できるAIモデルに関して、OpenAI社の最新AIである GPT-5 に対応開始したことをお知らせいたします。この度対応開始した「GPT-5」は、文章作成だけでなく、コーディング・数学・医学・視覚認識などあらゆるタスクにおいて、過去の OpenAI のモデルと比較して、最高性能を誇るモデルとなっております。ChatSenseが GPT-5 に対応することで、法人ユーザーの皆様がより良い生成AIモデルを比較する際に参考としていただくことが可能になります。

本日（2025年8月14日）より数週間以内に対応し、エンタープライズプラン・ビジネスプランの一部の顧客から、段階的にリリース予定です。

■ 背景 ― 「最新のAIをセキュリティ高く試したい」

ChatGPTは、人間のように自然な対話が可能で、業務効率化やサービス品質向上への貢献が期待されているAIチャットボットです。ナレッジセンスが提供する、法人向け生成AIサービス「ChatSense」においても、セキュリティなど、企業向けの強みが注目され、東証プライム上場企業・国内最大級の総合大学を含む、500社以上の大手企業等に導入されています。

先日、米OpenAI社より、最新かつ同社で最高性能のAIモデル「GPT-5」がリリースされました。ChatSenseでは日頃より、法人が生成AIを、セキュリティ高く活用するための取り組みをサポートしております。「GPT-5」は特に、文章生成・数学・コーディング等、あらゆるタスクで性能の高い万能モデルであるとされています。ChatSenseがこの GPT-5に対応することで、法人が安全な環境で生成AIを利用しながら、ユースケースを見つけ、業務効率化をさらに促進することができるようになります。

■ ChatSenseで対応する新モデル「GPT-5」について

GPT-5 は、米OpenAI社が提供する最新の大規模言語モデルです。前世代の「GPT-4o / 4.1」から大幅に改良され、あらゆるベンチマークにて性能が示されています。また、実用性も向上しており、ハルシネーションの軽減や指示追従性の改善、同調するような応答の軽減も実現しています。

尚、本モデルのリリースにあわせて、以下のようなモデル廃止・移行を実施する予定です

旧モデル → 新モデル

GPT-4.1 nano → GPT-5 mini

GPT-4o → GPT-5

o3 → GPT-5 Thinking（より深く考えるモデル）

基本料金（税抜980円）に変更はございませんのでご安心ください。

■ 社内向けChatGPTサービス「ChatSense（チャットセンス）」とは

ChatGPTは、2022年秋に米OpenAI社がリリースした大規模言語モデルの一種です。ナレッジセンスが提供するChatSenseとは、セキュリティを強化した形でChatGPTやClaude 4を利用しつつ、コスト面でも優位性のあるサービスで、法人・自治体の業務効率を向上させる社内向けサービスです。以下の特徴がございます。

法人向け生成AIサービス「ChatSense」特徴

1.チャット内容をAIの学習から守る機能

エンタープライズプラン、スタンダードプラン、無料のスタータープラン、全てで利用可能な共通の機能です。

2.プロンプトを社内共有できる機能など、豊富な独自機能

通常のChatGPTには見られない法人契約向けの機能が特徴です。他にも、メンバーの一括管理機能、フォルダ&ドラッグ整理機能など、日々アップデートを重ねており、そのほとんどが、無料プランであっても適用されています。

3.ChatSenseは初期費用が無料、最低利用期間の縛りがない

「使ってみないとわからない」という法人のみなさまの気持ちに応えるため、導入のハードルをなるべくさげ、無料で利用可能な範囲を大きく広げています。

ChatGPTの法人契約のメリットについてはこちらもご覧ください。



■ ナレッジセンスについて

ナレッジセンスは、法人のDXを加速し、あらゆる社員の生産性を向上させるため、法人向けChatGPTサービス「ChatSense」・事業コンサルティングを提供しています。ChatSenseだけでなく、生成AIに関する複数のサービスをリリースし、グローバルのユーザーに提供している実績がございます。ナレッジセンスでは、生成AIを活用して社員の業務効率を加速したい企業からのご相談をお待ちしております。



ナレッジセンスは、生成AIを利用して社員の生産性を大幅に向上させ、デジタルトランスフォーメーションを推進するための活動に尽力して参ります。

以上

■ 会社概要

会社名：株式会社ナレッジセンス

本社：東京都港区六本木七丁目18番18号 住友不動産六本木通ビル2階

代表者：代表取締役CEO 門脇 敦司

設立： 2019年4月10日

事業内容：

・「ChatSense」および生成AIテストサービス「Ozone」などの企画・運営

・生成AIを活用したDX戦略コンサルティング

・社内外向けのソリューション開発

AIエージェント



社内データを活用した法人向けRAG



文字起こし



