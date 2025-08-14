「アニメ『薬屋のひとりごと』Vol.13」がLINEクリエイターズ着せかえランキングで1位を獲得！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、2025年7月15日（火）に配信を開始した「アニメ『薬屋のひとりごと』Vol.13」のLINE着せかえが、2025年7月15日（火）に、LINE Creators MarketのLINEクリエイターズ着せかえランキングで1位を獲得した事をご報告させていただきます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327244&id=bodyimage1】
株式会社インクルーズは280社900超の多種多様な有名IPライセンサーと【直接】契約し、LINEコンテンツ（LINEスタンプ・LINE着せかえ・LINE絵文字）の配信で日本国内TOPクラスの有料販売実績を誇るデザインコンテンツのパブリッシャーです。全世界のLINE利用者の半分を占める台湾・タイ・インドネシアでの有名アニメIPの海外配信も強化しており、今後は日本国内だけでなく、台湾・タイ・インドネシアを中心とする全世界のLINEコンテンツのマーケットでの更なる売上シェアの拡大にも注力しています。
■商品概要
【タイトル】アニメ『薬屋のひとりごと』Vol.13
【販売URL】https://line.me/S/shop/theme/detail?id=64f05bca-cfab-4813-aba9-a81a3619e0ec
【利用料金】370円（税込）または、150LINEコイン
■TVアニメ『薬屋のひとりごと』
シリーズ累計4,000万部突破の大人気作品『薬屋のひとりごと』。
2023年10月から放送された第1期は、放送直後から大きな話題を呼び、猫猫の痛快なヒロイン性はもちろん、本格的なミステリーそして後宮内で紡ぎだされる人間ドラマが多くの共感を集め、幅広い世代から愛される作品となりました。
7月4日にTVアニメ第2期が堂々終幕。
そして、アニメ『薬屋のひとりごと』続編制作決定が発表となりました。
第1期～第2期は各種プラットフォームで好評配信中！
【OFFICIAL SITE】https://kusuriyanohitorigoto.jp
【OFFICIAL X】https://x.com/kusuriya_PR
（C）日向夏・イマジカインフォス／「薬屋のひとりごと」製作委員会
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 河野 文香
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
