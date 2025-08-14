レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本分析標準品市場は目覚ましい成長を遂げ、2033年までに2億8,950万米ドルに達すると予測される
日本分析標準品市場は、2024年に7,233万米ドルと評価され、2025年から2033年までの予測期間中、年平均成長率（CAGR）6.50%で、2033年には2億8,950万米ドルに達し、大きく成長すると予測されている。分析標準物質とは、濃度既知の高品位化合物であり、様々な試験手順において参照標準物質として利用される。医薬品、ライフサイエンス、法医学、毒物学など、さまざまな産業で正確な分析を保証する上で重要な役割を果たしている。これらの標準品は、クロマトグラフィー、分光光度法、滴定などの試験技術に不可欠であり、定量分析の精度を保証します。
市場のダイナミクス
市場のドライバー：食品の安全性への懸念の高まり
日本分析標準品市場の主要な推進要因の一つは、食品の安全性に対する意識の高まりです。 社会の関心の高まりと規制の枠組みの厳格化に伴い、正確な試験方法の必要性が急増しています。 これらの方法論は、汚染物質を特定し、食品の全体的な品質を確保するために不可欠です。 特にクロマトグラフィーや質量分析などの技術では、高い食品安全基準を維持し、規制遵守を満たすために重要な、洗練された分析基準の需要が高まっています。 特に、日本の持続可能な食品システムのための"戦略みどり"の実行は、食品の安全性への国のコミットメントを強調し、食品業界における高度な分析基準の必要性をさらに拡大しています。 このような国民の意識の高まりは、6月7日の世界食品安全デーのような世界的なイベントと並んで、市場の成長を促進しています。
市場の抑制：専門的な基準の不足
その成長にもかかわらず、日本分析標準品市場は、特に専門規格の不足という課題に直面しています。 この問題は、空気中のマイクロプラスチック、パーソナルケア製品、医薬品などの新興毒素を監視するための参考資料の必要性において最も顕著である。 マイクロプラスチックの正確な分析のためには、異なる粒径およびポリマー組成を有する特定の基準材料が必要である。 しかし、これらの特殊材料はまだ開発段階にあり、測定精度の低下につながっています。 このような標準の可用性のギャップは、市場の成長を妨げ、新興の分析分野で精度を維持しようとしている利害関係者にとって課題を提示します。
市場機会：医薬品およびバイオテクノロジー分野の拡大
日本における医薬品およびバイオテクノロジー産業の急速な拡大は、分析標準市場にとって重要な成長機会を提供しています。 製薬会社が世界の需要を満たすために生産を拡大するにつれて、正確で信頼性の高い分析方法の必要性はより差し迫っています。 高度の分析的な標準は薬剤の製造業の品質管理そして規定する承諾を保障するために重大である。 日本の製薬業界では、新しい治療法の開発や製造能力の向上により、高精度の検査ツールの需要が高まっています。 これらの業界が革新を続けるにつれて、厳格な分析基準の重要性は高まり、今後数年間で市場の成長のための強力な基盤を提供します。
主要企業のリスト：
● Agilent Technologies Japan, Ltd.
● Merck KGaA
● Waters Corporation
● Bruker Japan K.K.
● Tokyo Chemical Industry Co., Ltd. （TCI）
● LGC Limited
● Revvity, Inc.
● Kanto Chemical Co., Inc.
● FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation
