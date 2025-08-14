ロールコンテナ市場は、2032年までに64億9,690万米ドルの市場規模に達する見込みです。
世界のロールコンテナ市場は大幅な拡大が見込まれており、2023年の44億4,400万米ドルから2032年には64億9,690万米ドルに達すると推定され、2024年から2032年にかけて4.31％の健全なCAGRを反映しています。物流・倉庫業界は力強い成長を遂げており、世界の物流市場は2027年までに12兆9,700億ドル規模に達すると見込まれ、倉庫市場は2021年から2026年にかけて年平均成長率6.5%で拡大すると予測されています。効率的な資材搬送ソリューションに対する需要の高まりは、ロールコンテナの成長を牽引する大きな要因です。急成長を遂げているeコマースおよび小売セクターも、ロールコンテナ市場の成長を牽引する重要な要因です。世界のeコマース売上高は2026年までに8兆ドルを超えると予想されており、AmazonやWalmartなどの大手小売業者は、倉庫や配送センターの業務効率化にロールコンテナを大きく活用しています。ロールコンテナには、従来の資材搬送機器に比べて優れた点がいくつかあります。柔軟性が高いため、狭い場所でも容易に移動でき、混雑した倉庫や小売倉庫に最適です。
ロールコンテナは、場所間でのコンテナの迅速な移動を可能にすることで効率性を向上させます。調査によると、手作業による取り扱いに比べて、オーダーピッキングの効率が 30% 向上する可能性があります。さらに、ロールコンテナは、箱を持ち上げて運ぶ場合に比べて作業者の負担や怪我のリスクが軽減されるため、人間工学的にも優れています。また、電動機器よりも初期費用が低く、通常 5 ～ 7 年の耐用年数を通じてメンテナンスが最小限で済むため、費用対効果も優れています。ロールコンテナ市場は、技術の進歩によってさらに活性化しています。メーカーは、コンパクトに保管できるように折りたたみ式や入れ子式のデザインなどの機能を導入しており、硬質コンテナに比べて最大 75% のスペースを節約できます。調節可能なコンパートメントや取り外し可能な棚を備えたコンテナは、さまざまな商品のサイズと形状に対応し、最も一般的な製品寸法に対応します。RFID タグや IoT センサーなどのスマート追跡ソリューションを統合すると、在庫の場所と動きをリアルタイムで把握できるため、在庫精度が最大 95% 向上する可能性があります。
持続可能な物流慣行への移行
ロールコンテナ市場において、企業は持続可能な物流慣行をますます重視しており、再利用可能・リサイクル可能な梱包材の使用もその一つです。ロールコンテナは、一般的に耐久性のある金属またはプラスチックで作られており、長年繰り返し使用できるため、使い捨ての段ボール箱に比べて廃棄物を削減できます。再利用可能なコンテナは、その寿命を通じて梱包廃棄物を最大90%削減できます。ロールコンテナの長寿命とリサイクル性は、企業のサステナビリティ目標と合致しています。
小売業とスーパーマーケットがロールコンテナ市場を牽引 、収益シェアは23.16%：効率性、在庫管理、顧客満足度
米国における小売・スーパーマーケット業界は、ロールコンテナ市場の主要な牽引役です。スーパーマーケットは数十万点もの商品を取り扱っているため、ロールコンテナのような効率的な物理的な取り扱いソリューションは不可欠です。近年のサプライチェーンの混乱により、スーパーマーケットがジャストインタイム在庫から在庫管理へと移行する中で、こうしたモバイルストレージソリューションの必要性が高まっています。消費者の食料品への支出は依然として堅調で、調査対象となった顧客の87%が支出を維持または増加させる予定です。そのため、堅牢な物流が求められ、ロールコンテナは在庫の流入に対応する上で重要な役割を果たしています。米国には37,000店舗を超えるスーパーマーケットがあり、それぞれ約44,000点の商品を取り扱っています。これらのスーパーマーケットは、商品の移動と管理を効率化するためにロールコンテナを活用しています。
