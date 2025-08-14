ストレス＊1に立ち向かう肌に、革新の一滴を。 新「イモーテル リセットトリプルエッセンス」2025年9月3日（水）リニューアル発売

ロクシタンジャポン株式会社

自然の恵みとともに心豊かに暮らす、南仏オートプロヴァンスの洗練されたライフスタイルを提案するロクシタン。肌ストレス＊１を3層のエッセンスでケアするオイルインウォーターの化粧液「イモーテル リセットトリプルエッセンス」を2025年9月3日（水）にリニューアル発売します。現在、全国のロクシタン店舗や公式通販サイトにて予約受付中です。

URL： https://jp.loccitane.com/reset-essence

パワフルな植物の力を3層に閉じ込めた、99％自然由来の化粧液。どんな時もぶれない、ハリつや肌へ。

「寝不足や忙しくても。たっぷり眠ったようなハリつや肌でいたい」そんな忙しい現代女性の悩みに寄り添う「イモーテル リセット」シリーズから、リニューアル登場する化粧液は、日中の肌ストレスで乱れるキメ・ハリツヤ・美肌バランス*２の３つの要因に着目し、永久花イモーテルなどの植物有用成分を配合。さらに、肌のバリア機能にも着目し、植物由来の酵母エキス・ポストバイオティクス、チコリ根エキス、イモーテル ディープエキスを配合しました。肌ストレスをケアし、たっぷり眠ったようなハリつや肌を叶えます。2層のオイル層と1層のウォーター層はシェイクして使用。みずみずしい使い心地ながらもうるおいのヴェールに包まれます。また心地よいフレッシュハーブの香りで気持ちまでリフレッシュ。夏の乾燥ダメージが肌トラブルに変わる前に、今すぐ先回りケアをしませんか。

＊１：生活バランスの乱れによるお手入れ不足や気候の変化による乾燥

＊２：すこやかなうるおいバランスと整ったキメ

2025年9月3日（水）リニューアル発売

イモーテル リセットトリプルエッセンス 150mL/50mL

税込 11,000円/5,500円

1976年に世界で最も生物の多様性に富んだ地、南仏プロヴァンスに生まれたロクシタン。以来、自然の恵みを享受し暮らしを芸術のように彩る、プロヴァンスのライフスタイルを届けてきました。自然と人に寄り添う「消費を再生に -Turn Consumption into Regeneration-」というブランドビジョンを掲げ、より美しい未来への変化を育んでいます。