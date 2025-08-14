結婚相談所の運営に必須のコンプライアンス知識を２時間で学ぶ「結婚相談業コンプライアンス基礎研修」を開催

特定非営利活動法人 日本ライフデザインカウンセラー協会

開業時に資格等が一切不要ですが、開業後は特定商取引法をはじめ消費者契約法・個人情報保護法・景品表示法など、様々な法律を守って運営してければならない結婚相談業。

結婚相談所の運営に必須のコンプライアンス知識を、２時間で習得できる内容となっています。

安心・安全な結婚相談所の証「マル適マーク」を認証発行する、特定非営利活動法人 日本ライフデザインカウンセラー協会が開催し、２００７年からこれまで約４，０００人が受講しています。現在ではＺｏｏｍによりオンライン開催で、各地の結婚相談所を運営している方や、結婚相談業に興味のある方など、様々な方に受講いただいています。

１. 研修で学べる内容

・ 特定商取引法

・ 消費者契約法

・ 景品表示法

・ 個人情報保護法

の基礎知識。その他、結婚相談所を運営する上で最も重要なポイントである、

・ 証明書類の重要性と取り扱い

・ 結婚相談業と人権

を、実際にあった様々なトラブル事例とともに習得する内容となっています。

２. こんな方にお勧め

主に

・結婚相談所を運営されている方

・これから結婚相談所をはじめようとされている方

・結婚相談業に興味のある方

がこれまで受講されていますが、またこれから婚活しようとしている未婚者の方など、どなたでも受講可能です。

３. 開催日時とお申し込みについて

・２０２５年９月４日（木） １３：００～１５：００

・２０２５年１０月２日（木） １３：００～１５：００

・２０２５年１１月６日（木） １３：００～１５：００

・２０２５年１２月６日（木） １３：００～１５：００

- 申し込み方法

以下の申請フォームよりお申し込みいただけます。

https://www.counselors.jp/license/entry.html

- 受講料

５，５００円（税込）

申請時に入力したメールアドレス宛にご請求書を送付いたします。

銀行口座振り込みにてお支払いいただきます。

- 参加方法

受講料のお振り込み確認後、開催の前日にＺｏｏｍの参加ＩＤ等をメールにてお送りしますので、当日はそちらよりご参加いただきます。

- 受講特典

受講後に「研修資料」「修了証」を郵送にてお送りします。

４. 特定非営利活動法人 日本ライフデザインカウンセラー協会（ＪＬＣＡ）について

特定非営利活動法人 日本ライフデザインカウンセラー協会（以下 ＪＬＣＡ）は、２００７年１月に設立しました。

設立時、国民生活センターに寄せられる結婚相手紹介サービス業いわゆる結婚相談所への相談件数は約3,000件を数え、業界への信頼性低下が非常に懸念される状況でした。そのような中、ＪＬＣＡは第３者認証機関として「結婚相手紹介サービス業認証制度に関するガイドライン」を基準とした「マル適マーク」の認証発行を２００８年１２月より開始。当初１７６事業所だった認証件数は２０２５年８月現在 約６００事業所を数えます。

ＪＬＣＡは「マル適マーク」発行の認証事業と、結婚相談所への研修講座事業を通じ、更なる結婚相手紹介サービス業の信頼性向上に貢献するとともに、結婚を求める消費者の安心・安全な婚活に寄与することを社会的使命とすべく活動しています。





■ マル適マークＣＭＳ

マル適マークＣＭＳ 取得 結婚結婚相談所一覧

https://www.counselors.jp/cms/list.html





特定非営利活動法人 日本ライフデザインカウンセラー協会 概要

Ｈ Ｐ：https://www.counselors.jp

所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿１-３６-２ 新宿第七葉山ビル３階

設 立：２００７年１月

理事長：青山 理恵子