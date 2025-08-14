【JAF香川】ドライバーズセミナー シニアコース香川を開催します！

一般社団法人 日本自動車連盟

JAF（一般社団法人日本自動車連盟）香川支部（支部長 灘波 順一）は、9月6日（土）に香川県運転免許センター（高松市郷東町587-138）にて、実技型安全運転講習会「ドライバーズセミナー シニアコース」を開催します。

この講習会は、マイカーを使用し陥りやすい事故形態を想定した実技体験（見通しの悪い交差点の通過方法）などを通じて、『自分のクセ』と『自分の身体能力の変化』を認識し、安全運転につなげていただけることを目的としています。

【概要】

日時：9月6日（土）12：30～16：30

※小雨決行

会場：香川県運転免許センター

（香川県高松市郷東町587-138）

主催：JAF香川支部、全日本交通安全協会

後援：警察庁、国土交通省、香川県警察本部、

香川県交通安全協会

定員：15名（最少催行5名）

※応募多数の場合は抽選のうえ、

9月2日（火）に結果を通知いたします

昨年のスラローム走行体験の様子

参加条件：50歳以上で運転歴1年以上、3.5.7ナンバーの自家用自動車

（任意保険加入済・ABS付き）で参加可能な方

参加費用：JAF会員：1,100円（税込）/ 一般：2,200円（税込）

申込締切：9月1日（月）17：00まで

申 込 先：下記URL よりご確認ください

▼ 詳細は「JAF香川 ご当地情報」を検索、または下記URL よりご確認ください。

https://jaf.link/dssinia

なお、諸事情により開催内容の変更および開催を中止する場合がありますのでご了承ください。

【講習内容】

・体操（座ってできるドライビングストレッチ）

・日常点検

・運転姿勢

・運転席からの死角体験

・見通しの悪い交差点体験

・スラローム走行体験

・急ブレーキ体験

※カリキュラムを変更する場合があります。

昨年の見通しの悪い交差点体験の様子