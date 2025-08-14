株式会社マックハウス「NAVY」×株式会社サンエス「空調風神服(R)」×「EXFROZEN」コラボレーションファン付きウェア発売のお知らせ

株式会社サンエス

ワーキングウェアメーカーの株式会社サンエス（本社：広島県福山市）が展開する「空調風神服(R)」「EXFROZEN」では、株式会社マックハウスが展開するプライベートブランド「NAVY」とのコラボレーションファン付きウェアを、7月下旬より一部のマックハウス店舗およびマックハウス公式オンラインストアにて発売いたします。

「ワークウェアで培われた暑熱対策商品を、より多くのお客様に着用してもらいたい。ファン付きウェア＝ワークウェア（作業服）という概念を超えたい」というコンセプトのもと、コラボレーションが実現。ワークシーンのみならず、スタンダードウェアとしても着用できるよう、「NAVY」ブランドの良さである「シンプルで飽きのこないデザイン」に機能性をプラスし、シーンを選ばず毎日着たくなる商品に仕上がっています。

屋外での作業時はもちろんながら、室内の暑さ対策や、タウンユース、アウトドア、キャンプ、フェス、スポーツ観戦など、夏の様々なシーンでお使いいただけます。

公式オンラインストアはコチラ(https://www.mac-house.co.jp/c/gr5/01111700110)

デニムやチノパンなどのカジュアルなボトムスから、スカートといったフェミニンなアイテムまで、どんなスタイリングにもコーディネートしやすく、自然にフィットします。

【ウェア】

【特徴】

【カラー展開】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/159215/table/5_1_939dffe21d519691857a72b859f5f170.jpg?v=202508141256 ]

c/#チャコール・ブラック・カーキ 全３色展開

【ファン】

【特徴】

・ウェア内にファンから風が送り込まれることで、体感温度をクールダウンします。

・風量は３段階に調整可能で、最大12時間稼働（「弱」稼働時）するので、長時間の着用も安心です。

コントローラーは、強さが一目でわかるようになっていて、操作が簡単、様々なシーンで着用でき

ます。

・ファンリングは、ネジ式になっているので、女性や年配の方でも、ウェアに取りつけやすい仕様にな

っています。

【バッテリー】

セット内容：モバイルバッテリー 本体 1個 ・ 充電用ケーブル 1本（※ACアダプタ別売）

【特徴】

・10000ｍAhの大容量でありながら、約197ｇと軽量です。

・ファン付きウェアだけでなく、スマートフォンなどの小型電子機器も充電でき、使い勝手抜群です。

【商品について】

● 品番：6954

● 商品名：ファン付きベスト（ベスト＋ファン＋モバイルバッテリー3点セット）

● 素材：ポリエステル100％

● カラー展開： 3色展開 （チャコール / ブラック / カーキ）

● サイズ展開： M ・ L ・ XL

● 発売時期：2025年7月下旬から随時

● 販売チャネル：マックハウス40店舗限定､マックハウス公式オンラインストア

【株式会社マックハウスについて】

株式会社マックハウスは、全国にカジュアルウェア店舗を展開するアパレル企業です。

メンズ・レディース・キッズまで幅広い商品を取り揃え、店舗とオンラインストアを通じて、お客様の毎日に寄り添うファッションを提供しています。

【会社概要】

株式会社マックハウス

所在地：東京都杉並区梅里1-7-7 SKTビル6F

事業内容：カジュアル衣料品及び関連雑貨の販売

【公式コーポレートサイト】(https://biz-mac-house.jp)

【公式オンラインストア】(https://www.mac-house.co.jp)

株式会社サンエス

所在地：広島県福山市神辺町大字川南741番地の1

事業内容：ユニフォームウェアの企画・製造・販売

【公式コーポレートサイト】(http://www.sun-s.jp)

【空調風神服(R)公式サイト】(https://fzn-suns.co.jp/)

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社サンエス ユニフォーム事業部 特販部

TEL：084-963-1115

Email：suns-juchu@sun-s.jp