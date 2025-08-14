AIキャラ・イラスト生成サービス「Akuma.ai」が「Anirole」に名称変更

Kinkaku株式会社

Kinkaku株式会社は、本日より、AIキャラ・イラスト生成サービス「Akuma.ai」をリニューアルし新名称「Anirole（アニロール）」として提供を開始します。

名称変更の背景

「Akuma.ai」は誰でも簡単に思い通りのキャラ・イラストが生成できるオンラインツールとして2023年に誕生しました。リアルタイム生成や、キャラ・スタイル学習など、「思い通りの1枚」にAIの出力を寄せる作業をより直感的にしている点が特徴です。

新名称「Anirole」は「Ani（アニメ）」と「Role（ロールプレイ）」を組み合わせた言葉です。

今後はAIキャラ・イラスト生成にとどまらず、対話型AIロールプレイのキャラやストーリーを創作&投稿できるサービスへと進化していきます。キャラクターとの物語を中心に、多彩なコンテンツが生まれていく。そんな新しい体験を目指し、名称を「Anirole」に変更しました。

名称について

旧名称：「Akuma.ai」

新名称：「Anirole」（カタカナ表記 「アニロール」）

新サービスサイト：https://anirole.com(https://anirole.com)

AIロールプレイとは

AIロールプレイとは、AIキャラクターと一緒に物語を紡ぐ、新しい対話型エンタメです。

ユーザーは自由にキャラクターやシナリオを創作し、AIとの会話を通じてストーリーを進めていきます。まるでRPGの世界に入り込んだように、キャラクターと日常や冒険を共有することができます。

またAniroleでは会話だけでなく、その物語の登場キャラやシーンがAIイラストとして生成されていく点が特徴です。

■AIロールプレイチャット「Anirole（旧Akuma.ai）」とは

「Anirole（旧Akuma.ai）」とは、対話型AIロールプレイのキャラやストーリーを創作&投稿できるサービスです。

- 創作する：最高品質のイラスト生成AIを使って思い通りのキャラクタービジュアルを作成することができます。- 会話する：キャラクターとのチャットを通して自分だけの物語を展開していきます。- 共有する：創作したキャラやストーリーを他の人と共有できます。

【会社概要】

会社名：Kinkaku株式会社

所在地：東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F-C

代表者名：福山裕介

事業内容：インターネットサービスの企画・開発・運営

URL：https://www.kinkaku.com/