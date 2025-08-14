トップチーム使用のトレーニンググラウンド改修工事完了および運用開始のお知らせ

株式会社鹿島アントラーズFC

2024年に実施したクラウドファンディングプロジェクト「アントラーズの未来をみんなで 2024」で多くの皆様からいただいたご支援を活用し、2025年4月から進めてきたトップチームが使用するトレーニンググラウンドの改修工事を完了しましたので、お知らせいたします。改修後のグラウンドは、2025年8月13日（水）より運用を開始しています。

今回の工事では、「土」から「砂」への入れ替えによる土壌改良、芝の張り替え、排水管設備の更新などを実施しました。数カ月にわたる改修作業により、ケガのリスク軽減や雨天時・雨天後のピッチコンディション改善が可能となり、トップチームがより安全かつ整った環境で日々のトレーニングを行えるようになりました。

この改修は「アントラーズの未来をみんなで 2024」を通じていただいた寄付金総額71,127,000円、1,479名の皆様からの温かいご支援により実現したものです。この新たなトレーニング環境を活かし、さらなるチーム力の向上と飛躍を目指してまいります。多大なるご協力をいただいた皆様に、クラブ一同、心より感謝申し上げます。

なお、2025年も引き続き、ふるさと納税制度を活用したクラウドファンディングプロジェクト「アントラーズの未来をみんなで 2025」を、9月17日（水）より実施予定です。

2025年度のクラウドファンディングでは、将来トップチームを担うアカデミー選手が利用するグラウンドの拡充と練習環境の改善に重点を置いています。現在、鈴木優磨選手、山田大樹選手、舩橋佑選手、溝口修平選手、下田栄祐選手、松本遥翔選手、徳田誉選手、佐藤海宏選手といった多くのトップチーム選手がこのアカデミーで育成されており、クラブにとって次世代の育成は重要な使命となっています。

ご支援のほど、よろしくお願いいたします。

