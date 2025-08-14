横浜市瀬谷区医師会会長が語る、地域に根ざした医療のあり方とは ─『ドクターズ・ファイル』が特集記事を公開

株式会社ギミック

クリニックのDX化によって地域医療サービスの向上に貢献する、株式会社ギミック（本社：東京都渋谷区、代表取締役：横嶋 大輔、以下「当社」）は、地域医療情報サイト「ドクターズ・ファイル」マイタウンニュースに、横浜市瀬谷区医師会・武岡裕文会長のインタビュー記事を掲載いたしました。

高齢化が進展する横浜市瀬谷区。この街で今、大きな課題となっているのが独居高齢者への支援です。瀬谷区医師会では医療・福祉・行政が強固に手を携え、誰もが安心して暮らせる地域医療体制の構築に取り組んでいます。薬剤師会や看護協会、行政との「顔の見える関係性」を活かし、迅速な情報共有と課題整理を実施。近年は介護事業所との連携にも注力し、支援の質向上を図っています。

医師会特集記事はこちら :https://doctorsfile.jp/special/090/seya/

瀬谷区医師会の主な取り組み

■瀬谷区休日急患診療所

瀬谷区医師会は、休日の急病に対応する「瀬谷区休日急患診療所」を運営。地域の医師が当番制で、内科・小児科の診療を行っている。

■訪問看護ステーション

医師会が主体となり、訪問看護ステーションを運営。休日急患診療所の2階に拠点を置き、瀬谷区全域と周辺地域に対し訪問看護・リハビリ・居宅介護支援を提供している。

■介護・医療連携推進会議

横浜市の事業として、医師会・歯科医師会・薬剤師会と介護事業所、行政が定期的に集う「介護・医療連携推進会議」を開催。現場の課題を共有し、改善に向け取り組んでいる。

「ドクターズ・ファイル」とは

「ドクターズ・ファイル」は、身体の症状・悩みに合わせ、全国のクリニック・病院、ドクターの情報を調べることができる地域医療情報サイトです。診療科目、地域、沿線・駅、診療時間、医院の特徴といった情報からだけではなく、気になる症状、病名、検査名などからも、最適なクリニック・病院、ドクターを探すことができます。「ドクターズ・ファイル」では全国のドクターの想いを編集部が直接取材し、診療方針や医療の道を志したきっかけ、専門としている治療や検査などを紹介しています。医師への総取材数は3万件にのぼる、日本最大級のクリニック情報サイトです。

https://doctorsfile.jp/

会社概要

株式会社ギミック

代表取締役社長 兼 社長執行役員 CEO：横嶋 大輔

本社：東京都渋谷区南平台町2番17号 A-PLACE渋谷南平台3階・5階（総合受付）・7階

https://www.gimic.co.jp/

代表の横嶋大輔が株式会社リクルートフロムエー（現・株式会社リクルート）入社後、商品企画部長、営業企画部長を歴任した後、2003年に社内独立制度を利用し、起業。クリニックのDXによって、最も身近な地域の医療サービスの向上に貢献し、新医療文化の創造を目指しています。地域医療情報サイト「ドクターズ・ファイル」をはじめ、クリニック専用の情報共有アプリ「ドクターズ・ファイル メディパシー」、クリニック・医療機関に特化した人材マネジメントシステム「ドクターズ・ファイル クリニコ」、医療機関従事者向け求人メディア「ドクターズ・ファイル ジョブズ」などを展開。

ドクターズ・ファイル： https://doctorsfile.jp/

ドクターズ・ファイル メディパシー： https://medipathy.doctorsfile.jp/

ドクターズ・ファイル クリニコ： https://clinico.doctorsfile.jp/

ドクターズ・ファイル ジョブズ： https://doctorsfile.jp/jobs/