【ロフト】渋谷ロフトにて期間限定開催「夏のチチヤス・チー坊フェア2025」

写真拡大 (全11枚)

株式会社ロフト

渋谷ロフト(東京都渋谷区)は、2025年8月19日(火)～9月1日(月)の期間、昨年も開催し好評を得た


「夏のチチヤス・チー坊フェア2025」を開催します。チチヤスのキャラクター「チー坊」をデザインしたアイテムに、新たにランチボックス、刺繍キーホルダーなどが加わり雑貨のラインナップがさらに充実。また、広島県内にあるアンテナショップ「CHICHIYASU」で人気の「ヨーグルセーキ」を会場限定で出張販売いたします。週末には「チー坊」が登場するグリーティングイベントも開催します。








＜渋谷ロフト「夏のチチヤス・チー坊フェア2025」開催概要＞


■会 期：2025年8月19日(火)～9月1日(月)


■場 所：渋谷ロフト　1階　間坂ステージ


■商 品 例：※価格は全て税込み


【チー坊デザインの雑貨が60種類！】


●＜新商品＞　チー坊刺繍キーホルダー　825円　



＜新商品＞　チー坊刺繍キーホルダー　

●＜新商品＞　チー坊抗菌タオルハンカチ　935円　



＜新商品＞　チー坊抗菌タオルハンカチ　

●＜新商品＞　チー坊ランチボックス　1,650円　



＜新商品＞　チー坊ランチボックス

●チー坊カードホルダー　825円



チー坊カードホルダー

【都内初登場！「ヨーグルセーキ」を出張販売！】


広島県内にあるアンテナショップ「CHICHIYASU」で人気のヨーグルセーキを出張限定販売。


チチヤスヨーグルトを使用した特別なフローズンドリンクです。


●ヨーグルセーキ　550円　



ヨーグルセーキ

●ヨーグルセーキ ブルーベリー　550円　




ヨーグルセーキ ブルーベリー


【「チー坊みるく饅頭」初登場】


広島県の老舗和菓子店「平安堂梅坪」とコラボレーションした和菓子「チー坊みるく饅頭(5個入り)」が新登場。あんにチチヤス牛乳を練り込んだやさしい甘さの饅頭です。


チー坊の焼き印が愛らしく、ギフトにもおすすめ。


●＜新商品＞　チー坊みるく饅頭(5個入り)　1,350円　



＜新商品＞　チー坊みるく饅頭(5個入り)

【お買上げプレゼント】　※なくなり次第終了


イベント期間中、チー坊フェア商品を1点以上お買上げのお客さまにレインボーシールをプレゼント。また税込み5,000円以上お買上げのお客さまにはコースターをプレゼントいたします。



お買上げプレゼント　レインボーシール


お買上げプレゼント　コースター

【チー坊グリーティング】


チー坊が広島から飛び出して渋谷ロフト 間坂ステージに登場します。



チー坊

■実 施 日：8月23日(土)・24日(日)・30日(土)・31日(日）


■時 間：午後1時30分～/午後4時30分～


※チー坊グリーティングは各回20分程度を予定しております。


※イベントの内容・時間は予告なく変更する場合がございます