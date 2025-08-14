【ロフト】渋谷ロフトにて期間限定開催「夏のチチヤス・チー坊フェア2025」

株式会社ロフト

渋谷ロフト(東京都渋谷区)は、2025年8月19日(火)～9月1日(月)の期間、昨年も開催し好評を得た

「夏のチチヤス・チー坊フェア2025」を開催します。チチヤスのキャラクター「チー坊」をデザインしたアイテムに、新たにランチボックス、刺繍キーホルダーなどが加わり雑貨のラインナップがさらに充実。また、広島県内にあるアンテナショップ「CHICHIYASU」で人気の「ヨーグルセーキ」を会場限定で出張販売いたします。週末には「チー坊」が登場するグリーティングイベントも開催します。

＜渋谷ロフト「夏のチチヤス・チー坊フェア2025」開催概要＞

■会 期：2025年8月19日(火)～9月1日(月)

■場 所：渋谷ロフト 1階 間坂ステージ

■商 品 例：※価格は全て税込み

【チー坊デザインの雑貨が60種類！】

●＜新商品＞ チー坊刺繍キーホルダー 825円

●＜新商品＞ チー坊抗菌タオルハンカチ 935円

●＜新商品＞ チー坊ランチボックス 1,650円

●チー坊カードホルダー 825円

【都内初登場！「ヨーグルセーキ」を出張販売！】

広島県内にあるアンテナショップ「CHICHIYASU」で人気のヨーグルセーキを出張限定販売。

チチヤスヨーグルトを使用した特別なフローズンドリンクです。

●ヨーグルセーキ 550円

●ヨーグルセーキ ブルーベリー 550円

【「チー坊みるく饅頭」初登場】

広島県の老舗和菓子店「平安堂梅坪」とコラボレーションした和菓子「チー坊みるく饅頭(5個入り)」が新登場。あんにチチヤス牛乳を練り込んだやさしい甘さの饅頭です。

チー坊の焼き印が愛らしく、ギフトにもおすすめ。

●＜新商品＞ チー坊みるく饅頭(5個入り) 1,350円

【お買上げプレゼント】 ※なくなり次第終了

イベント期間中、チー坊フェア商品を1点以上お買上げのお客さまにレインボーシールをプレゼント。また税込み5,000円以上お買上げのお客さまにはコースターをプレゼントいたします。

【チー坊グリーティング】

チー坊が広島から飛び出して渋谷ロフト 間坂ステージに登場します。

■実 施 日：8月23日(土)・24日(日)・30日(土)・31日(日）

■時 間：午後1時30分～/午後4時30分～

※チー坊グリーティングは各回20分程度を予定しております。

※イベントの内容・時間は予告なく変更する場合がございます