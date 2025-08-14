RepTrak、Thierry D′Hers氏とCatherine Hernandez-Blades氏を取締役会に任命





米国マサチューセッツ州ボストン、2025年8月14日/PRNewswire/ -- 世界有数のレピュテーション・インテリジェンス提供企業であるThe RepTrak Company™は、Thierry D'Hers氏およびCatherine Hernandez-Blades 氏を取締役会に任命したことを誇らしげに発表しました。これらの戦略的な任命は、最先端技術、AI主導のインサイト、そして製品イノベーションを活用してレピュテーション・インテリジェンス・スイートを拡大するという、RepTrakの取り組みへの強いコミットメントを示しています。

Thierry D'Hers

Thierry D'Hers氏は、製品イノベーション、エンジニアリング分野でのリーダーシップ、そしてアドバイザリー業務において、20年以上の経験を有しています。同氏は、Tableau における基盤的な役割で広く知られており、同社のデータ可視化プラットフォーム、PowerBIをグローバルなビジネスインテリジェンスのリーダーへと成長させることに貢献しました。直近では、ヴィヴン社にて最高製品・エンジニアリング責任者を務めました。D'Hers氏はまた、Pigment、Radar、Indico Labs、Headwaters Economics を含む複数のテクノロジー組織に助言を行い、エンタープライズ企業とミッション重視型のテクノロジーベンチャー双方で戦略的な役割を担ってきました。

「RepTrakは、テクノロジー、データ、そして信頼の交差点というユニークな位置にあります」とD'Hers氏は述べています。「イノベーションとAIが、組織がステークホルダーの認識を管理する方法を再構築しているこの時期に、取締役会に加わることに大きな期待を寄せています。世界で最も強力なレピュテーション・インテリジェンス・プラットフォームの成長に貢献できることを楽しみにしています。」

Catherine Hernandez-Blades

Catherine Hernandez-Blades氏は、金融サービス、防衛、航空宇宙、テクノロジー、そして政府部門にわたる卓越した実績を有しています。現在、同氏は CoreCivic, Inc. の社外取締役を務めており、指名・ガバナンス委員会およびリスク委員会に所属しています。

以前は、フォーチュン500企業3社で経営幹部職を務めていました: SAIC、アフラック、そしてフレックスにおいて、最高マーケティング・コミュニケーション責任者を務めました。さらに同氏は、EMMY®受賞者、カンヌライオンズ受賞者、フォーブス誌「世界のCMOトップ50」に選出されており、ダボス会議においてRelations 4 the Futureメダルを受賞した初めてかつ唯一の米国人です。

「複数のフォーチュン500企業において10年以上にわたりRepTrakの製品とサービスを活用してきた経験から、このプラットフォームの計り知れない価値を私自身が証言できます。それは、チームによってもたらされる事業への影響を数値化するだけでなく、戦略的意思決定において重要な役割を果たし、その影響力を経営幹部層全体や取締役会にまで及ぼしています。現在開発中の革新的な新製品には特に期待しており、RepTrakの取締役会に加わることを大変嬉しく思います。」

製品およびプラットフォーム進化の推進

これらの任命は、最近発表されたRepTrakのプラットフォームCompass™の進化を加速させるための意図的な取り組みであり、テクノロジー、製品、ガバナンス、そしてコミュニケーションに関する専門性をさらに深めるものです。D'Hers氏とHernandez-Blades氏は、RepTrakが次の成長とイノベーションの段階へ進むうえでの指針となる強みをもたらします。

「Thierry氏とCatherine氏は、RepTrakに独自かつ高度に一致した専門知識をもたらしてくれます。Thierry氏の製品およびAIに関するリーダーシップと、Catherine'氏のグローバルなレピュテーションリーダーシップ、ガバナンスの知見、そしてESGへの深い理解が組み合わさることで、これまで以上に高度なインテリジェンス、深い信頼、そして大きな価値をもって顧客にサービスを提供できる体制が整います。お二人を取締役会に迎えられることを誇りに思います」と、 The RepTrak Company のCEOであるMark Sonders氏は述べています。

The RepTrak Companyについて

The RepTrak Companyは、レピュテーション・データとインサイトを提供する世界有数の企業であり、企業が競争上の優位性を確保するためにレピュテーション・インテリジェンスを活用できるよう支援しています。RepTrakの予測的洞察により、同社のサブスクリプション利用者はビジネス価値を保護し、ROIを最適化し、社会的インパクトを拡大することができます。RepTrakは、高度な評価指標と専任のレピュテーション・アドバイザーを組み合わせることで、グローバル市場や多様な業界において、ビジネスの目標とステークホルダーのセンチメントを一致させる実用的な分析を提供します。

2004 年に設立された The RepTrak Companyは、世界最大の評判ベンチマーク データベースを所有しており、世界 60 か国以上の CEO、役員会、役員が使用する 100 万件以上の企業評価を毎年収集しています。

詳細については、www.reptrak.comをご覧ください。

RepTrak Compassについて

Compassは、RepTrakの世界水準のグローバル・アドバイザリーの専門知識とAIによるナビゲーションを融合させた、レピュテーション・インテリジェンスにおける唯一の真に統合されたグローバルソリューションです。今日のダイナミックなステークホルダー環境に合わせて設計された Compass により、リーダーは評判の測定から積極的な形成へと移行できます。

RepTrak は、世界中のコミュニケーション、企業業務、ブランド、評判のリーダーに Compass の利用を呼びかけ、評判を報告するだけでなく、それを主導できるようになる方法を紹介します。

Compassの詳細については、 https://www.reptrak.com/compassをご覧ください。

ロゴー - https://mma.prnasia.com/media2/2748934/RepTrak_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com