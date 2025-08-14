アジア観光専門家協会、日本公式代表に道幸武久を任命
～モンゴルと日本をつなぐ観光・投資促進の架け橋へ～
アジア観光専門家協会は、日本のStar Platina, Inc. ビジネスプロデューサーである道幸武久を、日本における公式代表に任命しました。任命証授与式には、同協会副会長のバトゾリグ氏およびテンギスボルド氏が出席しました。
今後、日本市場においてモンゴルをユニークで魅力的な観光地として広くPRし、日本からモンゴルへの観光客増加を目指すとともに、両国の協力関係を強化するための投資促進に取り組みます。
また、モンゴル「新ハラホリン」都市開発における技術・経済的根拠（テクノ・エコノミック・フィージビリティスタディ）を作成した日本の専門家とも面会。今後の共同プロジェクトや投資の可能性について協議を行いました。
アジア観光専門家協会は、世界各国の主要市場における代表ネットワークを拡大し、「Go Mongolia」ブランドのもと、モンゴルの国際的な魅力発信を段階的に進めています。
